Apple Aktie setzt auf US-Chipproduktion als strategische Absicherung | Aktien News

Die neuesten Aktien News zur Apple Aktie zeigen eine klare strategische Neuausrichtung: Der Technologiekonzern beschleunigt den Ausbau seiner Chip- und Mac-Produktion in den USA deutlich. Hintergrund sind wachsende geopolitische Risiken, Spannungen zwischen den USA und China sowie mögliche Störungen in asiatischen Lieferketten.

Auch wenn die Massenproduktion von iPhones und Macs weiterhin überwiegend in Asien stattfindet, baut Apple gezielt eine zusätzliche Produktionsbasis in den Vereinigten Staaten auf - als Absicherung für kritische Komponenten und zur Stärkung der eigenen technologischen Unabhängigkeit.

Apple Aktie Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

