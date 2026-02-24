© Foto: Maria Kraynova - Zoonar.com/Maria KraynovaNach Jahren der Instabilität und Rekordentwertung der Landeswährung ist Nigeria in ruhigeres Fahrwasser gekommen. Die Naira hat in 10 Monaten fast ein Fünftel zum US-Dollar gewonnen. Was steckt dahinter?Zwischen April 2025 und Februar 2026 hat die nigerianische Naira die gegenüber dem US-Dollar um über 19 Prozent zugelegt, nachdem sie zuvor von einem Negativrekord zum nächsten getaumelt war. Auch zum Euro ging es in dem Zeitraum um knapp 14 Prozent aufwärts. Dahinter steckt vor allem ein radikaler Umbau der Staatsfinanzen und eine eiserne Hand der Zentralbank, die den bodenlosen Fall der Naira stoppten. Lange Zeit galt die nigerianische Naira als Sorgenkind der afrikanischen Devisenmärkte. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE