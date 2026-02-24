Anzeige
Dienstag, 24.02.2026
Dow Jones News
24.02.2026 18:27 Uhr
XETRA-SCHLUSS/DAX extrem stabil - Berichtssaison setzt Akzente

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag stabil gezeigt. Während die US-Indizes erst vom KI-Hype und dann von KI-Sorgen in die eine oder andere Richtung übertrieben, pendelt der DAX seit Tagen mehr oder weniger seitwärts. Unter der Marke von 25.000 Punkten kamen am Berichtstag Käufer an den Markt, darüber hatten die Verkäufer die Oberhand. Der DAX schloss kaum verändert bei 24.986 Punkten. Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) und MTU standen nach Zahlen unter Druck.

Trotz überzeugender Zahlen verloren FMC 7,5 Prozent. Belastend wirkte der Ausblick. Der Dialysedienstleister sieht auch in diesem Jahr noch keine Trendwende auf dem für ihn so wichtigen US-Markt. Der Viertquartalsumsatz von FMC liege 0,7 Prozent über Erwartung, das bereinigte EBIT 11,4 Prozent und das Ergebnis je Aktie 35 Prozent, so JP Morgan. Das Unternehmen habe damit den oberen Rand seiner EBIT-Prognosespanne erreichte. Angesichts der höheren Basis deute die Prognose für 2026 auf weitgehend stagnierende Umsätze und EBIT (zu konstanten Wechselkursen) hin. Die Fresenius-Aktie verbilligte sich um 2,6 Prozent.

Mit einem Minus von 6,6 Prozent reagierten auch MTU Aero empfindlich auf Geschäftszahlen. Belastend wirkte auch hier der Ausblick, speziell die Erwartung an den freien Cashflow. Der Triebwerksbauer strebe etwa 500 Millionen Euro an, dem laut JP Morgan eine Konsenserwartung von 545 Millionen gegenübersteht. Die Ziele von MTU seien aber typischerweise konservativ.

Die Titel der Deutschen Bank schlossen 1,7 Prozent tiefer. Hier sorgte die in einigen US-Branchen marodierende Kreditqualität dafür, dass Anleger einen höhere Risikoprämie fordern, hieß es.

Bei den Nebenwerten ging es im SDAX für SFC Energy um 9,6 Prozent nach oben. Der Brennstoffzellen-Spezialist rechnet für 2026 erneut mit merklichem Umsatzwachstum und steigenden Gewinnen.

Elmos Semiconductor büßte 2025 bei nur leichtem Wachstum deutlich an Gewinn und Marge ein. Das Halbleiter-Unternehmen rechnet für das neue Geschäftsjahr aber mit einer Rückkehr zu strukturellem Wachstum. Der Kurs legte um 11,3 Prozent zu. In der Folge waren auch weitere Aktien aus der Halbleiterbranche gesucht, Suss Microtec und Aixtron verteuerten sich um bis zu 6,2 Prozent. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX      24.986,25 -0,0%   +2,0% 
DAX-Future  25.058,00 +0,1%   +1,1% 
XDAX     25.017,73 +0,2%   +1,7% 
MDAX     31.409,50 +0,1%   +2,5% 
TecDAX     3.715,26 +0,7%   +1,9% 
SDAX     17.890,98 +0,2%   +3,9% 
        zuletzt +/- Ticks 
Bund-Future   129,64 -5 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
===

