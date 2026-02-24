Drei Themen stehen in dieser Woche besonders im Blickpunkt: die Konfusion im US-Zollstreit, ein möglicher US-Militärschlag gegen den Iran und die am Mittwoch nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von Nvidia. Dazu gibt es bei den heimischen Small und Mid Caps eine Vielzahl an Zahlen - und genau die werden in der Sendung unter die Lupe genommen. Elmos Semiconductor findet heute der Kapitalmarkttag statt. Die Aktie befindet sich seit mehreren Wochen im Aufwind. Was macht das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär