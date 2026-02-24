Der Hunger nach künstlicher Intelligenz ist unersättlich - und er braucht vor allem eines: Strom. Um den massiven Bedarf seiner künftigen Rechenzentren zu decken, hat der Tech-Riese Google nun einen weitreichenden Deal mit dem US-Energieversorger AES unterzeichnet. Über eine Laufzeit von zwei Jahrzehnten soll die Energieversorgung für einen neuen Standort in Texas sichergestellt werden. Die Kooperation unterstreicht den massiven Wandel im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de