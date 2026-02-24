McDonald's - Fast-Food-Kette mit Value-Drive und KI-Turbo weiter auf Rekordkurs!

Werbung
Discount 325 2027/03: Basiswert McDonald'sDU8L19Quelle: DZ BANK: 13:09:03
250,13 EUR 250,24 EUR 0,06% Basiswertkurs: 334,56 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00 Max Rendite 10,27% Discount in % 11,90% Abstand zum Cap in % -2,86% Max Rendite in % p.a. 9,35% p.a. Cap 325,00 USD Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:
© 2026 DZ Bank