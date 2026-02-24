© Foto: wO-GeminiEin Beben bei Blue Owl Capital versetzt den 2 Billionen US-Dollar schweren Markt für Private Credit in Aufruhr. Investoren ziehen ihre Gelder ab und der US-Mittelstand bangt um seine Finanzierung.Es war ein Hilferuf, den man an der Wall Street seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr in dieser Deutlichkeit gehört hat: "Gating". Wenn ein Fonds die Rückzahlungen an seine Anleger einfriert, brennen die roten Warnleuchten. Genau das geschah letzte Woche bei Blue Owl Capital, einem der schillerndsten Akteure im Private-Credit-Sektor. Die Firma schloss die Tore für einen 1,6 Milliarden US-Dollar schweren Fonds (OBDC II) und begann mit dem Notverkauf von Vermögenswerten. Was als …Den vollständigen Artikel lesen
