Als erfahrene Finanzführungskraft im Bereich Nachhaltigkeit und Klima wird er PUR in die nächste Wachstumsphase führen

PUR (das "Unternehmen"), ein Pionier auf dem Gebiet naturbasierter Lösungen, hat heute die Ernennung von Dr. Daniel Klier zum Chief Executive Officer bekannt gegeben, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.

PUR wurde vor beinahe zwei Jahrzehnten gegründet und arbeitet mit Landwirtschaftsgemeinden in aller Welt zusammen, um Projekte in den Bereichen Agroforstwirtschaft, Wiederaufforstung und Landschaftsrestaurierung durchzuführen. Das Unternehmen generiert verifizierte Kohlenstoffreduktionen und Kohlenstoffgutschriften, die Unternehmen durch hochintegrative Insetting-Maßnahmen und Klimabeiträge inner- und außerhalb ihrer eigenen Wertschöpfungsketten dabei unterstützen, Emissionen in ihrer Lieferkette zu reduzieren und dabei die Bodengesundheit, die Wasserressourcen und die langfristige Produktivität der landwirtschaftlichen Betriebe zu verbessern. PUR ist ein renommierter Marktführer auf den Gebieten resiliente Kaffee- und Kakao-Wertschöpfungsketten, Wiederaufforstung, Mangroven-Renaturierung und Schutz von Ökosystemen und erzielt messbare Ergebnisse für Ökosysteme, Landwirtschaft und Bauerngemeinschaften.

Die Ernennung von Dr. Klier läutet die nächste Phase der Entwicklung von PUR ein, in der das Unternehmen seine Partnerschaften mit Kleinbauern vertiefen, die Entwicklung von Naturkapital beschleunigen und die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Investoren ausbauen wird, die ihre Emissionen reduzieren und einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, zum Schutz der Artenvielfalt und zur Widerstandsfähigkeit der Lieferketten leisten möchten. Dr. Klier war als Chief Executive Officer von South Pole tätig und kann auf umfassende Erfahrungen beim Aufbau von auf Wirkung ausgerichteten Unternehmen sowie in der Zusammenarbeit mit globalen Konzernen, Rohstoffproduzenten und Investoren zurückblicken.

"PUR nimmt mittlerweile eine herausragende Position an der Schnittstelle zwischen Klima, Natur und widerstandsfähigen Lieferketten ein", so Dr. Daniel Klier, designierter Chief Executive Officer von PUR. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um auf diesem starken Fundament aufzubauen, die vertrauensvollen Partnerschaften zu vertiefen und Lösungen zu skalieren, die konkrete Ergebnisse für Unternehmen, Investoren und lokale Gemeinschaften erzielen."

Leslie Johnston, Board Member von PUR, erklärte: "Daniels Führungsstil ist geprägt von einer klaren Zielsetzung, wodurch er sowohl für das Unternehmen als auch für die Gemeinschaften, denen es dient, eine positive Wirkung erzielt. Das Board wird ihn mit Freude bei der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur von PUR, der Förderung des Potenzials der Teams und der Führung des Unternehmens in die Zukunft mit einer klaren Vision und großer Umsicht unterstützen."

Jens Brenninkmeyer, CEO von Bregal Investments, fügte hinzu: "Die Ernennung von Daniel unterstreicht die Ambitionen von PUR, seine Rolle als vertrauenswürdiger Partner bei der Bereitstellung naturbasierter Lösungen direkt innerhalb globaler Wertschöpfungsketten auszubauen und dabei die Entwicklung von Naturkapital als investierbare Anlageklasse zu unterstützen. Daniel kann auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken und bringt eine Perspektive ein, mit der er PUR gemeinsam mit COFRA und Bregal in die nächste Entwicklungsphase führen kann."

Über PUR:

PUR ist seit 2008 Pionier für Klima- und Naturmaßnahmen innerhalb von Wertschöpfungsketten und hat sich als zertifiziertes B Corp-Unternehmen und Weltmarktführer für naturbasierte Lösungen einen Namen gemacht. PUR ist seit 17 Jahren in über 20 Ländern in Lateinamerika, Afrika und Asien tätig und arbeitet mit lokalen Gemeinden zusammen, um langfristige sozio-ökologische Projekte zu entwickeln und umzusetzen. PUR unterstützt 93.400 Landwirte, hat Einfluss auf 72.000 Hektar Land und pflanzt über 43 Millionen Bäume durch Initiativen wie Agroforstwirtschaft, Landschutz und nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken. PUR wird von Bregal, einer führenden Private-Equity-Plattform, unterstützt und kann auf langfristiges institutionelles Kapital zurückgreifen, das für den Aufbau einer beständigen, globalen Plattform für naturbasierte Lösungen bereitgestellt wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260223922304/de/

Contacts:

Siqi Wu

Marketing und Communications Manager

siqi.wu@bregal.com