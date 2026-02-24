Canoga Perkins und Druid Software haben ihre Partnerschaft vorgestellt. Bei den Druid Demo Days im Winter 2025 demonstrierte Canoga Perkins die FRER-Technologie (Frame Replication and Elimination for Reliability). Damit markieren die Unternehmen den Beginn einer neuen Ära der Vernetzung unternehmenskritischer Anwendungen in Branchen wie Bergbau, industrielle Automation und intelligente Fertigung. FRER ist der wichtigste Datenschutzmechanismus und ermöglicht eine unübertroffene verlustfreie Übertragung missionskritischer Daten. Canoga Perkins und Druid haben ein privates 5G-Netzwerk eingerichtet, bei dem SyncMetra den Datenverkehr zwischen dem Raemis-Kern von Druid und dem Radio Area Network schützt, um eine nahtloses Failover und einen kontinuierlichen Video-Datenverkehr zu gewährleisten.

Canoga Perkins freut sich, seine Rückkehr zum MWC Barcelona 2026 bekannt zu geben, wo das Unternehmen einmal mehr seine hochmodernen technischen Demonstrationen rund um FRER- und innovative 5G-TSN-Lösungen zeigen wird.

Das Team von Canoga Perkins wird vor Ort sein, um die jüngsten Fortschritte im Bereich deterministischer Netzwerke zu erörtern, insbesondere FRER und wegweisende Entwicklungen bei 5G Time Sensitive Networking (TSN).

Um ein Gespräch mit den Experten zu vereinbaren, die an der Entwicklung von 5G-TSN-Lösungen beteiligt sind, wenden Sie sich an: marketing@canogaperkins.net.

Die Technologie

Canoga Perkins SyncMetra-Lösung: Die SyncMetra-Plattform unterstreicht unser Engagement für Innovation. Es handelt sich um eine softwaredefinierte, IT-seitig betriebene 5G-Transportlösung, die Time-Sensitive Networking (TSN) nahtlos integriert. Sie ermöglicht hochzuverlässige Kommunikationsverbindungen mit extrem niedriger Latenz und schafft damit die Grundlage für industrielle Automation, Enterprise-KI sowie anspruchsvolle AR/VR-Anwendungen. Durch die vereinfachte Bereitstellung und zentrale Verwaltung privater 5G-Netzwerke versetzt SyncMetra Unternehmen in die Lage, das volle Potenzial von Next-Generation-Technologien auf unkomplizierte und effiziente Weise auszuschöpfen.

Druid Software Raemis-Kernnetzplattform: Raemis ist eine 3GPP-konforme Plattform der Enterprise-Klasse, die darauf ausgelegt ist, die Bereitstellung und Verwaltung robuster privater Netzwerke für Unternehmens- und geschäftskritische Anwendungen in unterschiedlichsten Branchen zu vereinfachen. Bei der Entwicklung von Raemis lag der Fokus auf maximale Flexibilität. Das System unterstützt erweiterte Funktionen wie Network Slicing, skalierbare Bereitstellungsmodelle für mehrere zehn bis mehrere zehntausend verbundene Geräte sowie eine nahtlose Integration über die integrierte REST-API. Raemis läuft auf einer kommerziellen Standardinfrastruktur (COTS) und ist vollständig funknetzunabhängig. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration mit jedem RAN-Anbieter und garantiert architektonische Flexibilität, Anbieterunabhängigkeit und einen langfristigen Investitionsschutz.

Eine geteilte Vision und Zukunft von gemeinsam entwickelten Lösungen

"Wir haben verstanden, dass Kunden weit mehr als nur ein Standalone-Produkt suchen. Sie erwarten Lösungen, die ihre komplexen und wachsenden betrieblichen Herausforderungen umfassend adressieren. Wir freuen uns darauf, diese Herausforderungen durch die Entwicklung von durchgängigen 5G-TSN-Lösungen für die kritischsten Anwendungsfälle zu bewältigen", erklärt Malik Arshad, President bei Canoga Perkins.

"Diese wegweisende Partnerschaft mit Druid Software untermauert unseren Anspruch, im Schulterschluss mit anderen Branchenführern unsere Ökosysteme eng aufeinander abzustimmen und eine proaktive Führungsrolle zu übernehmen", ergänzt Arshad. "Durch die Bündelung unserer Branchenexpertise sind wir bestens aufgestellt, um eine einheitliche, hocheffiziente und äußerst flexible 5G-TSN-Lösung bereitzustellen, die die nächste Welle der industriellen Automatisierung und Autonomie einleiten wird."

Branchenführer, Ökosystempartner und Kunden können sich auf eine stetige Weiterentwicklung bahnbrechender Innovationen von Canoga Perkins und Druid freuen.

"Private 5G beschränkt sich nicht mehr nur auf Abdeckung und Kapazität es wird immer mehr zum Rückgrat industrieller Steuerungssysteme", erläutert Tadhg Kenny, President of Strategic Global Partnerships bei Druid Software. Mit Raemis im Kern und den FRER-Funktionen von Canoga Perkins zum Schutz des Datenverkehrs haben wir industrielle Ausfallsicherheit und nahtloses Failover über den gesamten Datenpfad vom Kern bis zum RAN demonstriert. Auf dieser Grundlage setzen Druid und Canoga Perkins ihre Gespräche über eine engere Zusammenarbeit bei der Integration von Time-Sensitive Networking fort und bekräftigen damit ihr gemeinsames Engagement, eine deterministische Performance für die anspruchsvollsten industriellen Anwendungen anzubieten."

Über Druid Software

Druid Software wurde 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Irland. Das Unternehmen ist Branchenführer im Bereich der privaten Mobilfunknetztechnologie. Das ausgereifte und praxisbewährte Raemis bietet eine extrem effiziente, hochgradig skalierbare Plattform für eine Vielzahl von Mobilfunk-Kernnetzfunktionen und unterstützt sowohl 4G- als auch 5G-Technologien. Es verfügt über eine umfangreiche Reihe einzigartiger Funktionen, die speziell für den Einsatz in missionskritischen Anwendungen verschiedener Branchen entwickelt wurden.

Über Canoga Perkins

Mit über fünf Jahrzehnten technischer Exzellenz ist Canoga Perkins seit jeher führend in der Bereitstellung von missionskritischen Netzwerklösungen, die Branchen zu Innovation und Erfolg befähigen. Canoga Perkins genießt das Vertrauen führender Dienstleister, Industrieunternehmen, Versorgungsunternehmen, Militärbehörden und Regierungsbehörden und verbindet eine lange Tradition mit einem unermüdlichen Streben nach Innovation. Wir setzen wo immer möglich auf KI und entwickeln intelligente Lösungen, die nicht nur zuverlässig und sicher, sondern auch skalierbar und anpassungsfähig sind, damit unsere Kunden stets an der Spitze des technologischen Fortschritts stehen.

Erfahren Sie mehr unter www.canogaperkins.net.

