Erstes zertifiziertes KI-Rechenzentrum mit Flüssigkeitskühlung im Nahen Osten

Das Uptime Institute, die global anerkannte Autorität für digitale Infrastruktur, hat heute bekannt gegeben, dass Khazna Data Centers, global führend bei digitalen Hyperscale-Infrastrukuren, die Uptime Institute Tier III-Zertifizierung für Design Documents (TCDD) für sein neuestes 100 MW KI-optimiertes Rechenzentrum QAJ01 erhalten hat. Dabei handelt es sich um das erste zertifizierte KI-Rechenzentrum mit Flüssigkeitskühlung im Nahen Osten und Nordafrika.

Das moderne Rechenzentrum ist das Größte im Portfolio von Khazna, es umfasst 20 Datenhallen, die jeweils 5 MW an IT-Kapazität bieten. Sie können so die Anforderungen an die Arbeitslasten der künstlichen Intelligenz der kommenden Generation erfüllen. Durch die Zertifizierung stellt Khazna seine Fähigkeiten unter Beweis, erstklassige, ausfallsichere und effiziente Infrastruktur für Rechenzentren im Einklang mit den strengen globalen Branchenstandards zu erstellen.

Die neue Stätte befindet sich in Ajman, Vereinigte Arabische Emirate. Das Rechenzentrum ist mit modernen Flüssigkühlsystemen ausgestattet und bewältigt so die hohe Regaldichte und die thermischen Lasten, die für KI-Trainings- und Inferenzanwendungen erforderlich sind. Gleichzeitig wird die Energieeffizienz optimiert und die operative Ausfallsicherheit aufrechterhalten.

"Durch die Erlangung der Tier III-Zertifizierung für die Ajman-Stätte stellen wir unsere Engineering-Exzellenz und die operative Stabilität, die in der KI-Ära erforderlich sind, unter Beweis. QAJ1 setzt in der Region neue Maßstäbe durch die Kombination von hoher Dichtebereitschaft, fortschrittlicher Flüssigkeitskühlung und einem global zertifizierten Design, um die nächste Generation des Computing zu unterstützen. Es ist ein strategischer Meilenstein für unsere Mission, zukunftsorientierte Infrastruktur zu liefern", sagte Abdulmajeed Harmoodi, Chief Technology Officer, Khazna Data Centers.

"Diese Tier-Zertifizierung ist ein wichtiger Fortschritt für das regionale Ökosystem für digitale Infrastrukturen," sagte Mustapha Louni, CBO, Uptime Institute. "Khazna's KI-optimierte Einrichtung vereint Flüssigkühlung und Konfigurationen mit hoher Dichte, sichert jedoch gleichzeitig Tier III-Ausfallsicherheit. Dies zeigt, wie Rechenzentren aussehen sollten, um die hohen Anforderungen von KI-Computing zu erfüllen, ohne dabei Zuverlässigkeit oder Effizienz zu vernachlässigen."

Wichtigste Highlights des Projekts:

Das erste Uptime Institute Tier-zertifizierte KI-Rechenzentrum mit Flüssigkühlung in der Region: konzipiert für KI-Computingumgebungen mit hoher Dichte. Dies zeigt, wie wichtig Tier III für ausfallsichere Infrastruktur ist zwecks Unterstützung der herausfordernden und dynamischen Arbeitslasten für KI.

100 MW gesamte IT-Last: ermöglicht Hyperscale- und KI-Arbeitslasten in großem Umfang.

20 Datenhallen, jeweils mit 5 MW Kapazität: modulare, skalierbare Architektur, was schrittweise Bereitstellung und flexible Operationen ermöglicht.

Bisher größtes Rechenzentrum von Khazna: neues Flaggschiff für das wachsende Portfolio des Unternehmens an erstklassigen Rechenzentren.

Uptime Institute Tier Certified Design Documents (TCDD vom Uptime Institute zertifizierte Design-Dokumente): bestätigt, dass dass das Design der Stätte global anerkannten Standards für Leistung, Redundanz und Ausfallsicherheit entspricht.

Uptime Institute's Tier Certification of Design Documents (TCDD) ist der erste Schritt im global anerkannten Tier-Zertifizierungsprozess des Unternehmens. Es wird bestätigt, dass der Designplan der betreffenden Stätte den Anforderungen des Tier-Standards für Topologie entspricht Dies ist eine Zusicherung, dass die Stätte nach ihrer Errichtung die erwünschte Leistung und Ausfallsicherheit bietet. Das Portfolio von Khazna in den UAE besteht derzeit aus 30 Rechenzentren, wovon 22 die Tier III-Zertifizierung erhalten haben.

Über das Uptime Institute

Das Uptime Institute ist die globale Autorität für digitale Infrastruktur. Es hat in mehr als 122 Ländern auf der ganzen Welt mehr als 4.000 Zertifikate ausgegeben und betreut derzeit mehr als 1.100 aktive Projekte in mehr als 80 Ländern. Uptime hat zehntausenden Unternehmen bei der Optimierung ihrer kritischen IT-Assets geholfen unter Berücksichtigung von Kosten, Ressourcen und Effizienz. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt das Unternehmen branchenführende Standards für die Leistung von Rechenzentren, deren Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz. So können Kunden sicher sein, dass ihre digitale Infrastruktur unter den verschiedensten Bedingungen auf dem erwünschten Niveau funktioniert. Uptime's Tier Standard ist der in der Branche für IT-Infrastruktur zuverlässigste und am häufigsten angewandte globale Standard für das Design, den Bau und den Betrieb von Rechenzentren. Zum Angebot gehören die Tier-Standards und Zertifizierungen des Unternehmens, Überprüfung von Management Operations sowie Bewertungen wie zum Beispiel SCIRA-FSI Risikobewertung im Finanzsektor, Bewertungen der Nachhaltigkeit sowie weiterer Bereiche. Mehr als 100.000 Mitarbeiter in Datenzentren haben die Schulungsprogramme von Uptime Education durchlaufen, wie zum Beispiel der anerkannte ATD (Accredited Tier Designer) oder AOS (Accredited Operations Specialist). Das Uptime Education Curriculum wurde durch die Akquisition von CNet Training Ltd im Jahr 2023 erweitert.

Das Uptime Institute hat seinen Hauptsitz in New York, NY, und verfügt über Niederlassungen in London, São Paulo, Dubai, Riad und Singapur sowie über Vollzeit-Uptime-Experten in über 34 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter uptimeinstitute.com.

Über Khazna Data Centers

Als eine der global am schnellsten wachsenden Plattfomen für Hyperscale-Rechenzentren ermöglicht Khazna Data Centers die Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Ökonomien durch die Breitstellung von modernster Infrastruktur mit hocheffizientem Energieverbrauch. Khazna ist führend bei der Technologie für Rechenzentren und kombiniert Innovation, Stabilität und Nachhaltigkeit. Khazna unterstützt Regierungsbehörden, Unternehmen und Gesellschaften im digitalen Zeitalter anzukommen durch Rechenzentren, die in der Lage sind, den Computing-Anforderungen mit hoher Dichte gerecht zu werden, die typisch sind für die KI-Anwendungen der kommenden Generation, die in Zukunft das wirtschaftliche Geschehen maßgeblich bestimmen werden.

