AM Best hebt seinen Ausblick für das deutsche Marktsegment der Schaden- und Unfallversicherungen von "negativ" auf "stabil" an.

In seinem neuen Best's Market Segment Report "Market Segment Outlook: Germany Non-Life Insurance" erklärt AM Best, dass die Änderung seines Ausblicks in erster Linie die Erwartung widerspiegelt, dass die Prämienerhöhungen weiterhin mit der anhaltenden Schadeninflation Schritt halten werden, was zu einer Stabilisierung der Profitabilität führen wird. Darüber hinaus merkt AM Best an, dass der deutsche Sachversicherungsmarkt aufgrund von Schäden durch extreme Wetterereignisse weiterhin einer Ergebnisvolatilität unterliegt. Obwohl sich 2025 in dieser Hinsicht als schadenarmes Jahr erwiesen hat, besteht das Potenzial von schweren Naturkatastrophenschäden fort, da das Produktrisiko im Sachversicherungssegment von der Belastung durch schwerwiegende Ereignisse beherrscht wird.

Um ein kostenloses Exemplar dieses Marktsegmentberichts zu erhalten, besuchen Sie bitte http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=362703.

AM Best ist eine globale Kreditrating-Agentur mit Spezialisierung auf den Versicherungssektor, die Nachrichten veröffentlicht und Datenanalysen liefert. Das Unternehmen ist in den USA angesiedelt, in über 100 Ländern tätig und betreibt Niederlassungen in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexico City. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambest.com

