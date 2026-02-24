BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 +1% - KI-Deal treibt Wall Street an (24.02.2026)

Die Börse heute zeigt sich deutlich freundlicher. Nach den jüngsten Verlusten drehen die großen US-Indizes klar ins Plus. Die Börse aktuell profitiert vor allem von starken Impulsen aus dem Technologiesektor sowie einer spürbaren Entspannung bei geopolitischen Risiken.

Der Nasdaq 100 legt um mehr als 1 - zu, der S&P 500 gewinnt rund 0,8 - während der Dow Jones etwa 0,9 - steigt. Treiber ist ein milliardenschwerer KI-Deal, der die Marktstimmung spürbar aufhellt.

