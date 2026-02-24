© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.comStrategy bleibt hart: Trotz des jüngsten Krypto-Crashs investiert das US-Softwareunternehmen weiterhin in Bitcoin. Die große Frage ist, ob sich diese riskante Strategie langfristig auszahlen wird.Bereits seit mehreren Jahren verfolgt Strategy, ehemals bekannt als MicroStrategy, eine unerschütterliche Bitcoin-Strategie. Michael Saylor, der Executive Chairman des Unternehmens, hatte bereits vor Monaten erklärt, dass Strategy seine Bitcoins niemals verkaufen werde - selbst wenn der Preis weiter sinkt. Und genau das ist nun passiert: Obwohl Strategy mit seinen Bitcoin-Investments Kursverluste von rund 8 Milliarden US-Dollar verzeichnet hat, hat das Unternehmen kürzlich Bitcoin im Wert von rund …Den vollständigen Artikel lesen
