NorthX Biologics und Demeetra gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, die eine erstklassige hochtitrige GS(-/-)-CHO-Zelllinie mit vollständiger patentrechtlicher Handlungsfreiheit und ohne zusätzliche IP-bezogene Kosten mit fortschrittlichen Technologien für die Zelllinienentwicklung sowie hochwertiger Prozessentwicklung, MCB-Banking und GMP-Herstellungsdienstleistungen vereint. Die Zusammenarbeit soll Biotech-Unternehmen dabei unterstützen, Meilensteine auf dem Weg zur IND-Einreichung und in der klinischen Entwicklung schneller mit weniger technischen Rückschlägen und ohne dass beim Übergang zu einem Herstellungspartner Zelllinien neu aufgebaut oder Prozesse erneut qualifiziert werden müssen, zu erreichen.

Die Partnerschaft kombiniert Demeetras CleanCut-CHO-Plattformen und Dienstleistungen für die stabile Zelllinienentwicklung (CLD) mit den bewährten GMP-Produktionskapazitäten von NorthX Biologics, dem Fachwissen im Bereich der Prozessskalierung, einschließlich Abfüllung und Endverarbeitung, sowie hohen regulatorischen Qualitätsstandards. Gemeinsam bieten die Unternehmen ein integriertes Modell, das Verzögerungen beim Technologietransfer minimiert, das Risiko kostspieliger Neuaufbauten von Zelllinien reduziert und den Weg zu IND-relevantem und klinischem Material beschleunigt.

Eine Partnerschaft, die Risiken reduziert und Zeit spart

Das gemeinsame Angebot richtet sich an einige der häufigsten Herausforderungen von Biotech-Unternehmen: lange Entwicklungszyklen, technische Engpässe sowie kostspielige Verzögerungen, die sich auf Unternehmensbewertung und Zeitpläne für Finanzierungsrunden auswirken. Durch die Straffung der Abläufe in der CLD sowie in der GMP-Herstellung erhalten Kundenunternehmen einen übersichtlichen, durchgängigen Weg von der frühen Entwicklung bis zu hochwertigem Material, das für klinische Studien geeignet ist. Für Biotech-Unternehmen in einer frühen Phase, die unter hohem Zeitdruck bei der Finanzierung arbeiten, kann bereits eine Verzögerung von drei Monaten die Bewertung sowie den Ausgang von Finanzierungsrunden spürbar beeinträchtigen.

"Die Partnerschaft mit Demeetra stärkt unsere Fähigkeit, Biotech-Unternehmen über den gesamten Entwicklungsweg hinweg mit einem schnellen, verlässlichen und durchgängigen Weg zu GMP-Material zu unterstützen", sagte Janet Hoogstraate, Geschäftsführerin von NorthX Biologics. "Biotech-Unternehmen müssen sich nicht länger zwischen erstklassiger Zelllinienentwicklung sowie bewährter GMP-Herstellung entscheiden. Unsere Zusammenarbeit mit Demeetra bietet eine optimale Lösung für die Entwicklung von Biologika."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit NorthX Biologics", sagte Jack Crawford, Geschäftsführer von Demeetra. "Die Plattformen von Demeetra sind darauf ausgelegt, Zelllinien zu erzeugen, die ohne Neuaufbauten sowie ohne nachgelagerte IP- und Lizenzklärungen direkt in die Herstellung überführt werden können. Die Partnerschaft mit NorthX Biologics schließt den Kreis. Gemeinsam haben wir einen leistungsstarken, durchgängigen Entwicklungs- und Herstellungsweg geschaffen, der sowohl den Projektzeitplan als auch den vollen wirtschaftlichen Wert des Entwicklungsprogramms des Kunden schützt."

Wesentliche Kundenvorteile

Lizenzgebührenfreie Zelllinienentwicklung das Molekül behält seinen vollen wirtschaftlichen Wert bei Finanzierungsrunden, Partnerschaften oder einer Übernahme

Ein einziges, abgestimmtes Team direkter Übergang von der CLD zur GMP-Herstellung ohne erneute Qualifizierung

Reduziertes technisches sowie regulatorisches Risiko

Kürzere Zeit bis IND/Phase I

Die Zusammenarbeit von Demeetra und NorthX Biologics spiegelt das gemeinsame Engagement wider, die Fragmentierung in der frühen Biologikaentwicklung zu reduzieren. Durch die Integration von Genom-Engineering, Zelllinienentwicklung, Upstream-Prozessen sowie GMP-Umsetzung in einen koordinierten Rahmen wollen die Unternehmen die Entscheidungsfindung für Führungskräfte in Biotech-Unternehmen vereinfachen und das kumulative Risiko reduzieren, das mit Übergaben zwischen mehreren Dienstleistern verbunden ist.

Informationen zu NorthX Biologics

NorthX Biologics ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO) sowie Schwedens nationales Innovationszentrum für moderne Biologika und ermöglicht Therapien der nächsten Generation über klassische Herstellungsansätze hinaus. Mit mehr als 30 Jahren GMP-Erfahrung bietet NorthX Biologics durchgängige Leistungen, darunter Prozessentwicklung, rekombinante Proteine, Impfstoffe, virale Vektoren, Zelltherapien sowie aseptische Abfüllung und Endverarbeitung. Mit seinen Hauptniederlassungen in Matfors, Schweden, und einem Standort in Stockholm betreut NorthX Biologics Kunden weltweit.

Informationen zu Demeetra

Demeetra ist ein Unternehmen für Genom-Engineering, das integrierte Plattformen für Geneditierung, transposonbasierte Integration sowie Zelllinienentwicklung bereitstellt. Demeetras Technologien bieten hohe Leistungsfähigkeit bei klar nachvollziehbarer Rechtekette im Bereich des geistigen Eigentums und ermöglichen damit eine sichere Einführung in Forschungs-, Entwicklungs- sowie Bioproduktionsabläufe.

