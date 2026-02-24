NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel wenig bewegt und sein Niveau aus dem späten europäischen Geschäft verteidigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1780 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1777 (Montag: 1,1784) US-Dollar festgesetzt Der Dollar hatte damit 0,8491 (0,8486) Euro gekostet.

Der Kurs des Euro habe sich damit nicht aus seiner jüngsten Schwächephase befreien können, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Bereits seit rund einer Woche notiert die Gemeinschaftswährung unter der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend beschreibt.

Aus fundamentaler Perspektive bleibe die Verunsicherung der Anleger bei den Themen US-Zollpolitik und Iran-Konflikt hoch, fuhren die Helaba-Experten fort. Die am Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen bewegten den Devisenmarkt nicht. Der vom Conference Board erhobene Indikator hatte sich im Februar verbessert. Gestützt wurde er vor allem durch gestiegene Erwartungen der Verbraucher./edh/jsl/he