Der Bau der 1-GWh-LFP-Batteriezellen-Mega-Factory soll im Februar 2026 beginnen.

ElevenEs hat das erste Closing seiner Serie-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen, die von Caterpillar Venture Capital Inc. unterstützt wird, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) dem weltweit führenden Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. An der Finanzierungsrunde hat sich zudem eine Tochtergesellschaft von BST (HK) Ltd., einem führenden Rohstoffhandelsunternehmen mit Sitz in Hongkong, beteiligt.

Diese Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft der Batterieproduktion in Europa, da die Erlöse für die ersten Phasen des Aufbaus der Infrastruktur und Ausrüstung für die geplante 1-GWh-Mega-Factory genutzt werden, deren Bau im Februar 2026 beginnen wird. Die ersten Auslieferungen von Batteriezellen sind für 2027 geplant. Mit diesem Projekt nimmt ElevenEs eine führende Position in der globalen Energiewende ein und geht einen wichtigen Schritt in Richtung der Bereitstellung fortschrittlicher elektrifizierter Lösungen aus europäischen Quellen.

ElevenEs skaliert seine proprietäre Lithium-Eisenphosphat (LFP)-Edge-Batterietechnologie, um den hohen Leistungsanforderungen von Industriefahrzeugen und -geräten für Bergbau, Bauwesen, Schienenverkehr und Schifffahrt sowie von batterieelektrischen Fahrzeugen (Battery Electric Vehicles, BEVs), Bussen, Lkw und Batterie-Energiespeichersystemen (Battery Energy Storage Systems, BESS) gerecht zu werden. Durch die Zusammenarbeit wird die Mission von ElevenEs, robuste und zuverlässige Batterielösungen für Kunden weltweit anzubieten, maßgeblich unterstützt.

Nach der Fertigstellung der industriellen Anlage zur Batterieherstellung im Jahr 2023 wird ElevenEs nun vom Pilotbetrieb zur Massenproduktion übergehen und sich dabei auf leistungsstarke LFP-Blade-Prismazellen spezialisieren. Der neue Fabrikkomplex wird auf einer Fläche von nahezu 25.000 Quadratmetern modernste Produktionsanlagen beherbergen.

Im Rahmen des Projektes von ElevenEs wird ein Hightech-Ökosystem in Serbien aufgebaut, in dem mehr als 350 Mitarbeiter beschäftigt sein werden eine erhebliche Erweiterung des bestehenden Teams von über 110 internationalen Experten.

"Die Investition von Caterpillar erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die europäische Batterieindustrie und wird ElevenEs dabei unterstützen, die LFP-Technologie voranzutreiben, seine globale Präsenz auszubauen, den Betrieb auf eine Produktionsanlage mit einer Kapazität von 1 GWh zu erweitern und seine Marktführerschaft in Europa zu festigen", so Nemanja Mikac, Gründer und CEO von ElevenEs.

"Wir freuen uns darauf, fortschrittliche LFP-Lösungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen zu entwickeln, auch weiterhin Innovationen im Bereich der Batterie-Energiespeichersysteme voranzutreiben und den Fokus von Caterpillar auf Energielösungen zu unterstützen."

Die wichtigsten Projektdaten:

Standort: Subotica, Serbien

Größe der Anlage (Phase 1): ~25.000 m²

Technologie: LFP Edge (Lithium-Eisenphosphat) frei von Kobalt und Nickel

Kapazität (Mega Factory): 1 GWh/Jahr

Belegschaft: 350+

Sicherheit: Hochmoderne automatisierte Anlage für die Verarbeitung stabiler, nichtflüchtiger LFP-Materialien

Nachhaltigkeit: Produktion mit geringerem CO2-Fußabdruck und eine im Hinblick auf Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft optimierte Anlagenkonzeption

Über ElevenEs

ElevenEs ist ein Unternehmen für Batterietechnologie, das die Industrialisierung von Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen (LFP), -Packs und -Systemen für Elektromobilitäts- und Energiespeicheranwendungen vorantreibt. ElevenEs wurde in Luxemburg gegründet, der Hauptsitz und die wichtigsten Betriebsstätten befinden sich in Serbien. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Bereitstellung sicherer, nachhaltiger und leistungsstarker Batterielösungen für den europäischen und nordamerikanischen Markt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.elevenes.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260224196846/de/

Contacts:

nada.filipovic@elevenes.com