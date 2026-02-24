Globale Unternehmensberatung konsolidiert das Reisemanagement über Navan für mehr als ein Dutzend Märkte

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale KI-basierte Plattform für Geschäftsreisen und Reisespesen, wurde von Simon-Kucher, der weltweit führenden Unternehmensberatung für wirtschaftliches Wachstum und Preisgestaltung, als globaler Partner für Reisen ausgewählt. Die Teams von Simon-Kucher haben nun Zugriff auf Navan's KI-basierte Plattform für das Reisemanagement in mehr als einem Dutzend Märkte, wie Nordamerika, Europa und die APAC-Region.

"Wir arbeiten immer mehr global und Reisen prägt unsere Zusammenarbeit mit dem Kunden und untereinander", sagte Thomas Wohlan, Director of Travel Management bei Simon-Kucher. "Dafür benötigten wir eine moderne Reiseplattform, die über Ländergrenzen hinweg konsistent funktioniert und unseren Teams die Arbeit erleichtert. Navan ermöglicht uns einen effizienten Betrieb über eine einzige Plattform, die uns intelligent unterstützt, so wie wir es erwarten."

Durch die Partnerschaft profitiert Simon-Kucher von:

Einem modernen Buchungsprozess: Dank der KI-unterstützten Buchung über Navan dauert die Buchung einer Reise im Durchschnitt maximal nur noch sieben Minuten. Es wird eine Nutzung der Plattform von mindestens 95 angestrebt.

Dank der KI-unterstützten Buchung über Navan dauert die Buchung einer Reise im Durchschnitt maximal nur noch sieben Minuten. Es wird eine Nutzung der Plattform von mindestens 95 angestrebt. Optimierte Reiseausgaben: Besserer Zugang zu preisgünstigen Reiseangeboten und fairen Bedingungen dank Navan's dynamischen Preiskontrollen und dem umfangreichen Content von Luftfahrtgesellschaften.

Besserer Zugang zu preisgünstigen Reiseangeboten und fairen Bedingungen dank Navan's dynamischen Preiskontrollen und dem umfangreichen Content von Luftfahrtgesellschaften. Sichtbarkeit von Emissionen und Optionen für nachhaltigeres Reisen: Ausweis von reisebedingten Emissionen und Angebot von Optionen mit geringeren Emissionen wie Bahnreisen.

Ausweis von reisebedingten Emissionen und Angebot von Optionen mit geringeren Emissionen wie Bahnreisen. Statistiken zur Nachhaltigkeit auf Ebene der Mitarbeiter: Dashboards für Mitarbeiter, die ihre reisebedingten Auswirkungen auf die Umwelt sichtbar machen und dem Unternehmen ermöglichen, regionale Muster zu erkennen.

"Für eine globale Unternehmensberatung wie Simon-Kucher gehört Reisen zum Geschäft, aber wenn man das auf traditionelle Weise managt, dann geht viel Zeit verloren", sagte Michael Riegel, Chief Customer Officer bei Navan. "Teams erwarten heute, dass ihre Arbeitstools so smart und intuitiv funktionieren wie ihre Apps für den privaten Gebrauch. Dank Navan verfügt Simon-Kucher nun über eine KI-basierte Plattform, die Reisen für die Teams leicht macht."

Mit der Vereinbarung mit Simon-Kucher stärkt Navan sein Wachstum im Unternehmensbereich. Zu den Kundengehören bereits:Yahoo, Axel Springer und Frasers Group

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine global tätige Unternehmensberatung, die mehr als 2.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern beschäftigt. Der Fokus liegt auf der Erzeugung von messbarem Wachstum und Gewinn für die Kunden. Dies wird erreicht durch die Optimierung von allen Ebenen der Geschäftsstrategie Produkt, Preis, Innovation, Marketing und Vertrieb basierend auf fundierten Erkenntnissen über die Bedürfnisse und Werte von Kunden. Nach mehr als 40 Jahren Erfahrung mit Monetarisierungsthemen jeglicher Art gilt Simon-Kucher als führender Spezialist für Wachstum und Preissetzung.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale KI-basierte Plattform für Geschäftsreisen und Reiseausgaben die Vielreisenden das Leben erleichtert. Sie bietet die Buchung von Flügen und Hotels, automatisiert die Abrechnung von Reisespesen und stellt 24/7 Support bereit. Reisende und Teams freuen sich über die intuitive Bedienung.Hier sehen Sie, wie Kunden von Navan profitieren und finden weitere Informationen: navan.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Presseerklärung, außer denjenigen, die sich auf vergangene Tatsachen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Für zukunftsgerichtete Aussagen sind Formulierungen typisch wie: "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "dürfen", "planen", "Projekt", "werden" oder ähnliche Formulierungen. Diese Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den Vorhersagen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt ethalten sind. Diese Risiken und sonstigen Faktoren sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Navan's Quartalsbericht auf dem Formular 10-Q aufgeführt, der am 15. Dezember 2025 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde sowie in anderen Berichten, die Navan von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht. Navan ist nicht verpflichtet und sieht davon ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

