Die neuen Aeris IoT-Accelerator (IoTA)-Dienste ermöglichen es multinationalen Unternehmen, US-Geräte innerhalb von Wochen statt Monaten zu lokalisieren, indem sie die IoT-Konnektivität und die ThingSpace-Plattform von Verizon Business über eine einzige globale Architektur nutzen.

Aeris, ein weltweit führender Anbieter von Wireless-Management-Plattformen, Sicherheitsdiensten und Programmen für vernetzte Fahrzeuge, gab heute eine Partnerschaft mit Verizon Business im Bereich Inbound-IoT-Konnektivitätsmanagement bekannt, um die Art und Weise zu verändern, wie multinationale Unternehmen internationale IoT-Implementierungen verwalten und skalieren. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Aeris IoTA Inbound Services eingeführt, eine Lösung, die die IoTA Connectivity Management Platform direkt in die Verizon-ThingSpace-Plattform integriert, um den Betrieb in mehreren Regionen zu vereinfachen. Die Zusammenarbeit hat US-amerikanischen Unternehmen bereits Outbound-Konnektivität für internationale IoT-Implementierungen mit Aeris IoTA ermöglicht. Diese Erweiterung wird diese Möglichkeiten noch erweitern, indem sie den US-Markt für globale Geräteflotten öffnet.

Diese innovative Zusammenarbeit geht direkt auf die größte Herausforderung für globale IoT-Anbieter ein, die sich in den Vereinigten Staaten etablieren wollen: die Reibungsverluste, die durch fragmentierte Plattformen und komplexe inländische Konnektivitätsstacks entstehen. Durch die Kombination des riesigen US-Netzwerks und der ThingSpace-Plattform von Verizon mit der Aeris IoTA-Plattform können Unternehmen nun ihre US- und globalen Implementierungen über eine einzige Oberfläche verwalten und so einheitliche Geschäftsbedingungen und eine einheitliche SIM-Verwaltung gewährleisten.

"Globale Unternehmen benötigen eine strategische Neuausrichtung, um die Ineffizienz zu vermeiden, die durch die Vielzahl von Konnektivitätsverträgen und unterschiedlichen Plattformen entsteht", sagte Mark Cratsenburg, Chief Commercial Officer, IoT Business Unit, Aeris. "Durch diese Integration mit Verizon bietet Aeris eine einheitliche Lösung, die es unseren globalen Tier-1-Partnern ermöglicht, ihre IoT-Kundenlösungen schnell und einfach auf den US-Markt auszuweiten und gleichzeitig Verizon-Kunden, die Geräte außerhalb der USA einsetzen, weiterhin ein nahtloses Erlebnis zu bieten."

"Unsere Zusammenarbeit mit Aeris ermöglicht es uns, das IoT-Erlebnis für globale Kunden zu bereichern, indem wir ihnen Zugang zu unseren erstklassigen Konnektivitätslösungen und Plattformen auf dem wichtigen US-Markt bieten. Da das IoT zunehmend mobil und global wird, bieten Kooperationen wie diese den Kunden eine beispiellose Reichweite und Nahtlosigkeit, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit und dem Wert einzugehen, was für eine sinnvolle internationale Expansion von entscheidender Bedeutung ist", sagte Shamik Basu, Vice President of Strategic Connectivity IoT, Verizon Business.

Die Integration von Aeris und Verizon Business nutzt den neuesten eSIM-Standard SGP.32, um die Fernbereitstellung und zentralisierte Verwaltung zu erleichtern, sodass Unternehmen Geräte in mehreren Ländern sicher aktivieren können. Die Lösung unterstützt 5G-Funktionen, darunter geringe Latenz und hohe Bandbreite, die für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Automobil, industrielle Automatisierung und Smart Cities unerlässlich sind.

Branchenstudien unterstreichen die Notwendigkeit dieses einheitlichen Ansatzes. John Gole, Research Director, IoT and Mobility bei IDC, stellt fest, dass Unternehmen zwar das IoT als einen wichtigen Bestandteil der strategischen Digitalisierung betrachten, die Bereitstellung dieser Lösungen jedoch für diejenigen, die ehrgeizige Pläne zur Integration von KI und Automatisierung haben, nach wie vor eine Herausforderung darstellt. Analysten von IDC gehen darüber hinaus davon aus, dass die Gesamtinvestitionen in das globale IoT-Ökosystem 2026 die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreiten werden, da Branchen wie Fertigung, Versorgungsunternehmen und Einzelhandel ihre Investitionen in das digitale Geschäft erhöhen.

Wichtige Vorteile für multinationale Kunden:

Verkürzte Markteinführungszeit: Integration von US-Geräten innerhalb von Wochen statt Monaten.

Integration von US-Geräten innerhalb von Wochen statt Monaten. Betriebliche Effizienz: Einheitliche Schnittstelle für Bereitstellung, Abrechnung und Analyse in allen Regionen.

Einheitliche Schnittstelle für Bereitstellung, Abrechnung und Analyse in allen Regionen. Erhöhte Sicherheit: Erweiterter Schutz durch Aeris IoT Watchtower für Echtzeitüberwachung und Zero-Trust-Kontrolle.

Erweiterter Schutz durch Aeris IoT Watchtower für Echtzeitüberwachung und Zero-Trust-Kontrolle. Zukunftssichere Infrastruktur: Integrierte Unterstützung für 5G-fähige Anwendungen, die eine hohe Gerätedichte und Reaktionsfähigkeit erfordern.

Über Aeris

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Aeris ein vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich drahtloser IoT-Lösungen und ermöglicht die größten IoT-Programme und -Chancen in den Bereichen Automobil, Versorgungsunternehmen und Energie, Flottenmanagement und Logistik, medizinische Geräte und Fertigung. Unsere IoT-Technologie-Expertise kommt einem globalen Ökosystem von 7.000 Unternehmenskunden, fast 30 Mobilfunknetzbetreibern und mehr als 100 Millionen IoT-Geräten weltweit zugute. Aeris, der größte Orchestrator von eSIMs für das IoT, unterstützt die vernetzte Smart World von heute mit innovativen Technologien und grenzenloser Konnektivität, die die Verwaltung vereinfachen, die Sicherheit verbessern, die Leistung optimieren und das Wachstum in großem Maßstab vorantreiben. Um zu erfahren, wie die Aeris IoT Accelerator Platform, Aeris IoT Watchtower und Aeris Mobility Suite Ihre kritischen IoT-Programme sichern und optimieren können, besuchen Sie aeris.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

