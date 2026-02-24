Clinilabs, ein führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten für das zentrale Nervensystem (ZNS), gab heute die Ausweitung seiner Aktivitäten in Europa bekannt. Dazu gehören die Einrichtung einer EU-Zentrale in der Switzerland Innovation Park Basel Area sowie die Ernennung von Dr. Anne-Marie Nagy als Executive Vice President und Leiterin von Clinilabs Europe.

Dr. Anne-Marie Nagy appointed as Executive Vice President and Head of Clinilabs Europe

Die Switzerland Innovation Park Basel Area ist Teil des nationalen Innovationsnetzwerks der Schweiz und befindet sich im weltweit anerkannten Life-Sciences-Cluster der Region Basel, wo Biopharmaunternehmen, Forschungseinrichtungen und führende Unternehmen im Bereich klinischer Innovationen zusammenkommen.

"Europa ist ein wichtiger Pfeiler der langfristigen Wachstumsstrategie von Clinilabs", sagte Gary K. Zammit, Ph.D., Präsident und Chief Executive Officer von Clinilabs. "Mit der Einrichtung unseres EU-Hauptsitzes positionieren wir uns in einem der weltweit am stärksten konzentrierten Ökosysteme für Biowissenschaften. In Verbindung mit der Führungsrolle von Dr. Nagy stärkt diese Erweiterung unsere Fähigkeit, europäische Sponsoren mit hochrangigem Engagement und lokaler Führung zu betreuen, wodurch wir europäische klinische Programme besser unterstützen und regionale regulatorische Anforderungen besser erfüllen können."

Dr. Nagy verfügt über mehr als 25 Jahre globale Erfahrung in den Bereichen klinische Arzneimittelentwicklung, operative Strategie und GuV-Verantwortung in Pharma- und CRO-Organisationen. Sie wird die Wachstumsstrategie von Clinilabs in Europa leiten, die finanzielle Performance in der EU überwachen und funktionsübergreifende Teams leiten, um operative Exzellenz und nachhaltige Rentabilität zu erzielen.

"Ich freue mich sehr darauf, die europäische Organisation von Clinilabs in dieser wichtigen Wachstumsphase zu leiten", sagte Dr. Nagy. "Die Wahl unseres EU-Hauptsitzes versetzt Clinilabs in die Lage, in einem von enger Zusammenarbeit und wissenschaftlichem Fortschritt geprägten Umfeld zu agieren. Ich freue mich darauf, unsere Präsenz in Europa auszubauen und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Die Expansion in Europa unterstützt die globale Strategie von Clinilabs, seine auf das zentrale Nervensystem ausgerichteten Kompetenzen auszubauen und gleichzeitig an seinem Nischenmodell mit hohem Grad an Kundenkontakt festzuhalten. Weitere Investitionen werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Über Clinilabs

Clinilabs ist eine globale Full-Service-Auftragsforschungsorganisation (CRO), die sich ausschließlich auf die Entwicklung von Arzneimitteln, Geräten und Technologien für das zentrale Nervensystem (ZNS) konzentriert. Auf der Grundlage fundierter Fachkenntnisse auf Indikationsebene, bewährter Verfahren, modernster Technologie und einer globalen Reichweite, die sich über Nordamerika, die EU und darüber hinaus erstreckt, führt Clinilabs Phase-1- bis Phase-3-Studien fachkundig durch, um die Behandlung einer Reihe von psychiatrischen, neurologischen und substanzbedingten Störungen sowie seltenen und extrem seltenen Erkrankungen des Zentralnervensystems zu beschleunigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

