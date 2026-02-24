DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.042 Punkte - Jost Werke unter Druck
DOW JONES--Im Windschatten der US-Börsen haben sich die Aktienkurse im nachbörslichen Handel am Dienstag leicht erholt.
Unter den Einzelwerten verbilligten sich Jost Werke am Abend um gut 5 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte.
Max Automation wurden 1,3 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen bekommt einen neuen CEO.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.042 24.986 +0,2% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
