Pure Lithium Corporation, ein wegweisendes Unternehmen für Lithiummetallbatterietechnologie, gibt bekannt, dass Japan einen Erteilungsbescheid für das grundlegende Patent mit dem Titel "Vertikal integrierte Produktion von reinem Lithiummetall und Lithiumbatterien" erlassen hat, das zuvor bereits in den Vereinigten Staaten sowie im Königreich Saudi-Arabien erteilt wurde.

Dieses bedeutende und breit angelegte Patent betrifft die gemeinsame Fertigung von Anoden aus reinem Lithiummetall sowie Lithiummetallbatterien an einem Standort. Unsere vertikal integrierte Anodentechnologie führt zu einer hochreinen Lithiummetallanode und trägt damit zu einer außergewöhnlichen Batterieleistung bei.

Durch die vertikale Integration der Produktion von Lithiummetallanoden und Batterien erzielen wir nicht nur in jeder Herstellungsstufe Margen, sondern vermeiden auch kostspieligen Transport, aufwendige Handhabung, Aufschläge Dritter sowie Materialdegradation und senken so die gesamten Batterieproduktionskosten deutlich.

"Ich fühle mich geehrt, dass das japanische Patentamt die Bedeutung und Neuartigkeit unserer Technologie anerkannt hat", sagte Emilie Bodoin, Gründerin, Vorsitzende, Geschäftsführerin sowie alleinige Erfinderin dieses Patents bei Pure Lithium. "Japan war Vorreiter bei der Kommerzialisierung der Lithium-Ionen-Batterie, die heute weltweit allgegenwärtig ist, und die Sicherung des Schutzes unseres geistigen Eigentums im Bereich der Lithiummetallbatterien in diesem Land ist ein bedeutender Meilenstein. Ich bin überzeugt, dass die Technologie von Pure Lithium eine wichtige Rolle dabei spielen kann, Japan zu helfen, seine Marktanteile im Batteriemarkt zurückzugewinnen sowie auszubauen, indem Innovationen der nächsten Generation im Bereich Lithiummetall ermöglicht werden. Wir werden den umfassenden Schutz geistigen Eigentums in ganz Asien weiter vorantreiben."

Lithiummetallanoden ersetzen die Graphitanode, die in heutigen Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird. Die Hälfte des Volumens und Gewichts heutiger Lithium-Ionen-Batterien entfällt auf Graphit, von dem mehr als 97 Prozent aus China stammen. Lithiummetall hat eine zehnmal höhere spezifische Kapazität als Graphit. Das führt zu einer Batterie, die mindestens halb so schwer ist und die doppelte Kapazität heutiger Lithium-Ionen-Batterien bietet, was einen echten Technologiesprung darstellt.

Zusätzlich verfügt unsere Batterie über die erste vollständig China-freie Lieferkette überhaupt. Sie enthält weder Graphit noch Kobalt, Nickel oder Mangan. Unsere Batteriematerialien werden lokal beschafft. Dadurch wird die Batterieproduktion in globalen Zentren ermöglicht, ohne Abhängigkeit von schwankenden Zöllen, Exportverboten sowie anderen Faktoren, die heute die Batterielieferkette erschweren.

Pure Lithium hat strategisch ein weltweit starkes Portfolio im Bereich des geistigen Eigentums mit mehr als 140 Patenten und Patentanmeldungen aufgebaut. Das Unternehmen arbeitet auf die Produktion der weltweit ersten kommerziell tragfähigen Lithiummetallbatterie hin. Zu den angestrebten Anwendungen zählen Energiespeicherung im Netzmaßstab, Rechenzentren, Mikromobilität, Drohnen, tragbare Elektronikgeräte sowie Luft- und Raumfahrt.

Pure Lithium ist ein wegweisendes, vertikal integriertes, in Chicago ansässiges Technologieunternehmen für Lithiummetallbatterien der nächsten Generation. Die patentierte vertikal integrierte Technologie des Unternehmens vereint die Gewinnung von Lithiummetall sowie die Produktion von Anoden und Batterien.

