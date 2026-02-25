Führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Fertigung stärkt globale Organisation mit Fokus auf nachhaltige additive Fertigung

Die Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) gab heute bekannt, dass die Manufacturing Technology Deployment Group (MTDG) ihre Mitgliedschaft vom teilnehmenden Mitglied zum Hauptmitglied hochgestuft hat. Im Rahmen dieser erweiterten Führungsrolle ist Dean Bartles, Ph.D., Geschäftsführer von MTDG, dem AMGTA-Verwaltungsrat beigetreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260223876213/de/

Dean Bartles, CEO at Manufacturing Technology Deployment Group (MTDG), has joined the AMGTA Board of Directors

Die Hauptmitgliedschaft stellt die höchste Stufe der Mitwirkung bei der AMGTA dar und ist Organisationen vorbehalten, die kontinuierliche Führungsstärke, strategische Ausrichtung sowie ein Engagement für die weltweite Förderung nachhaltiger und resilienter Fertigungspraktiken nachweisen. Als Hauptmitglied wird MTDG eine erweiterte Rolle bei der Gestaltung der strategischen Ausrichtung, der Governance sowie der Initiativen zur branchenweiten Zusammenarbeit der AMGTA übernehmen.

Dean Bartles bringt jahrzehntelange Führungserfahrung in den Bereichen fortschrittliche Fertigung, Fachkräfteentwicklung sowie industrielle Transformation mit. Obwohl er weithin für seine umfassende Fachkenntnis in der additiven Fertigung bekannt ist, reicht Bartles' Erfahrung über das weitere Ökosystem der fortschrittlichen Fertigung hinaus und liefert damit eine wichtige Perspektive darauf, wie additive Technologien in größere Produktionssysteme sowie wirtschaftliche Strategien integriert werden.

"Dean bringt eine außergewöhnliche Kombination aus technischer Tiefe und einer Perspektive auf Ökosystemebene mit", sagte Sherri Monroe, Geschäftsführende Direktorin der AMGTA. "Additive Fertigung funktioniert nicht isoliert sie ist Teil einer breiteren Landschaft fortschrittlicher Fertigung. Dean versteht diese Integration, und seine Einblicke werden unsere Fähigkeit stärken, Gespräche über Nachhaltigkeit voranzubringen, die sowohl ambitioniert als auch in der industriellen Realität verankert sind."

Die AMGTA ist die einzige unabhängige globale Organisation, die Unternehmen aus dem gesamten Fertigungsökosystem zusammenbringt, um die Diskussion über 3D-Druck sowie additive Fertigungspraktiken bezüglich ökologischer, wirtschaftlicher und ressourceneffizienter Ergebnisse auf ein höheres Niveau zu heben sowie weiter voranzubringen. In einem zunehmend volatilen und unsicheren Geschäftsumfeld werden kommerzieller 3D-Druck sowie additive Fertigungsverfahren als Schlüsseltechnologien eingeführt und unterstützen alles von der Entwicklung neuer Produkte bis zur Reduzierung von Kosten für vorgehaltene Lagerbestände sowie Obsoleszenz.

Additive Fertigungstechnologien sind heute in vielfältigen Anwendungen vertreten, von medizinischen Implantaten sowie Unterhaltungselektronik bis hin zu Luft- und Raumfahrt, Industrieprodukten sowie Verteidigung. Diese Technologien, die zusammenfassend als additive Fertigung oder AM bezeichnet werden, ermöglichen Unternehmen, reaktionsfähiger, innovativer, wirtschaftlich tragfähiger sowie nachhaltiger zu werden. Heute und zukünftig in zunehmendem Maße verändern die einzigartigen Möglichkeiten des kommerziellen 3D-Drucks sowie additiver Fertigungsverfahren grundlegend, wie Organisationen in einer sich rasch wandelnden globalen Wirtschaft konkurrieren und erfolgreich sind.

"Die Mission der AMGTA liegt an der Schnittstelle von Innovation und Verantwortung", sagte Brian Neff, Vorsitzender des AMGTA-Verwaltungsrats. "Deans Führungserfahrung im Bereich der fortschrittlichen Fertigung stärkt unseren Verwaltungsrat auf strategischer Ebene. Seine Fähigkeit, additive Technologien mit umfangreicheren Bemühungen für industrielle Transformation zu verbinden, wird von unschätzbarem Wert sein, während wir die nächste Phase der Wirkung der AMGTA gestalten."

"Additive Fertigung ist eine transformative Fähigkeit innerhalb der fortschrittlichen Fertigung", sagte Dean Bartles, Geschäftsführer von MTDG. "Ich fühle mich geehrt, dem AMGTA-Verwaltungsrat beizutreten und dessen Arbeit zur Förderung nachhaltiger sowie wirtschaftlich tragfähiger Fertigungspraktiken zu unterstützen. Die Branche hat die Chance und die Verantwortung -, sicherzustellen, dass additive Technologien einen substanziellen Beitrag zu langfristiger Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit leisten."

Die Ernennung von Dean Bartles tritt am 1. Februar 2026 in Kraft.

Über die Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA)

AMGTA ist ein globaler Branchenverband, der sich der Förderung nachhaltiger, resilienter sowie wirtschaftlich tragfähiger Fertigung durch additive Technologien widmet. Durch Zusammenarbeit, datengestützte Erkenntnisse sowie Führungsimpulse aus der Branche unterstützt die AMGTA Hersteller, Lieferanten und weitere Beteiligte weltweit dabei, die verantwortungsvolle Einführung additiver Fertigung zu beschleunigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260223876213/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Sherri Monroe

Geschäftsführende Direktorin

smonroe@amgta.org