Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, gab heute die Einführung des Armis Developer Portal bekannt. Der zentralisierte Wissens-Hub ermöglicht es Unternehmen, die umfassende Asset Intelligence von Armis nahtlos in ihre bestehenden Technologie-Stacks zu integrieren. Entwickler, Kunden und Partner können ihre Anwendungen mit der Armis-API optimieren und statische Asset-Bestände in Echtzeit in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln, die Innovation und Automatisierung vorantreiben.

"Wahre Sicherheit ist nur durch ein einheitliches, offenes Ökosystem möglich, in dem Daten nicht nur gesammelt, sondern auch operationalisiert werden", sagte Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Das Armis Developer Portal bietet mehr als nur Dokumentation; wir geben Entwicklern und der Sicherheits-Community direkten Zugang zu den weltweit robustesten Asset-Intelligence-Daten. Dies ermöglicht ihnen, über die einfache Überwachung hinaus zu einer intelligenten, proaktiven Sicherheitsstrategie überzugehen."

Das Portal bietet eine strukturierte, leistungsstarke Umgebung für die Erstellung sicherer und skalierbarer Integrationen mit Armis Centrix, der Cyber Exposure Management-Plattform von Armis. Armis Centrix basiert auf der KI-gesteuerten Asset Intelligence Engine von Armis, die weltweit über 6,5 Milliarden Assets in den Bereichen IT, OT, IoT, IoMT und mehr überwacht. Durch die Nutzung dieser kontinuierlichen Asset Intelligence über APIs können Entwickler, Kunden und Partner ihre Lösungen mit beispiellosem Kontext bereichern und Sicherheitsworkflows optimieren.

"Armis liefert unseren Kunden wertvolle Daten, deren Qualität dazu beiträgt, die Daten in unserem Produkt zu bereichern", so Dana Yanch, Director of Product Management bei Elisity. "Durch die Nutzung des neuen Armis Developer Portal können wir unsere technische Integration vertiefen. Wir schauen auch nach vorne, um zu sehen, welche anderen APIs wir nutzen können, um unserer Plattform noch mehr Wert zu verleihen. Das Portal bietet die optimierte Dokumentation und Ressourcen, die wir benötigen, um unsere Roadmap zu beschleunigen und gemeinsamen Kunden in großem Umfang verbesserte Sicherheitsinformationen zu liefern."

Mit klaren API-Referenzen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und einem eigenen Bereich für Diskussionen unter Kollegen und Experten-Support ermöglicht das Armis Developer Portal Unternehmen die Verbesserung ihrer Technologie-Stacks. Es basiert auf API v3, der neuesten und robustesten Version der Armis-Schnittstelle. Entwickler nutzen das Portal bereits, um komplexe Workflows zu entwerfen und so die Lücke zwischen fragmentierter Sichtbarkeit und Echtzeit-Intelligenz zu schließen.

"Unser Fokus liegt darauf, die Konnektivitätsbarrieren zu beseitigen, die Innovationen verlangsamen", fügte Izrael hinzu. "Das Portal ermöglicht es Entwicklern, Kunden und Partnern, leistungsstarke Lösungen schnell und präzise zu erstellen. Wir sind weiterhin bestrebt, Unternehmen mit den Tools auszustatten, die sie benötigen, um in einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft immer einen Schritt voraus zu sein."

Das Armis Developer Portal ist jetzt verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unserem Blog hier.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

