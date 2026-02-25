PriceRunner gegen Google: Schwedens bisher größte zivilrechtliche Schadenersatzklage erreicht Entscheidungsphase; Klarna informiert Investoren über den aktuellen Stand

Die Klarna Group plc (NYSE: KLAR) gibt bekannt, dass das schwedische Patent- und Markengericht (Patent- och marknadsdomstolen) voraussichtlich am 15. April 2026 sein Urteil im Kartellschadensersatzverfahren fällen wird, das die Klarna-Tochter PriceRunner International AB gegen Google LLC und Google Ireland Limited angestrengt hat. Der Prozess, der vom 20. Oktober bis zum 19. Dezember 2025 dauerte, betraf die Klage von PriceRunner auf Schadenersatz in Höhe von rund 8,3 Milliarden US-Dollar die höchste zivilrechtliche Schadenersatzklage, die jemals vor einem schwedischen Gericht eingereicht wurde.

Der Fall

Die Klage beruht auf dem Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Google im Bereich der Online-Preisvergleiche, wie dies von der Europäischen Kommission in einer verbindlichen Entscheidung aus dem Jahr 2017 festgestellt und vom Gerichtshof der Europäischen Union im September 2024 vorbehaltlos bestätigt wurde. PriceRunner behauptet, dass Google konkurrierende Preisvergleichsdienste in seinen Suchergebnissen systematisch herabgestuft und gleichzeitig sein eigenes Produkt Google Shopping bevorzugt habe, wodurch PriceRunner über mehr als ein Jahrzehnt hinweg ein anhaltender und quantifizierbarer wirtschaftlicher Schaden entstanden sei.

Wichtiger Hinweis

Der Ausgang des Verfahrens ist von Natur aus ungewiss. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass PriceRunner in Bezug auf Haftung oder Schadenshöhe erfolgreich sein wird. Jede Entschädigungszahlung unterliegt einer Berufung durch Google, Vereinbarungen zur Aufteilung mit ehemaligen PriceRunner-Aktionären und dem Prozessfinanzierer von Klarna sowie der geltenden Besteuerung. Der Dollarbetrag der Forderung sollte nicht als Hinweis auf eine wahrscheinliche Rückforderung angesehen werden. Diese Ankündigung stellt keine Gewinnprognose dar.

Forward-Looking Statements

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer zukünftigen finanziellen Performance, Geschäftsstrategie, Wachstumszielen, Marktchancen, operativen Plänen, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "könnten", "könnte", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf:

Unsere Fähigkeit, Kunden- und Händlerbeziehungen zu pflegen und auszubauen;

Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzanforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Marktvolatilität; und

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produktbereiche zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Über Klarna

Klarna ist eine globale digitale Bank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern weltweit und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna Menschen, intelligenter zu bezahlen, mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Über 966.000 Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

