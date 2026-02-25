ControlPlane, eine KI-Sicherheits- und DevSecOps-Fachberatung, und Check Point Software Technologies Ltd., ein Pionier und globaler Marktführer im Bereich Cybersicherheitslösungen, gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um Unternehmen zu unterstützen, Large Language Models (LLMs) und agentische KI-Systeme im Unternehmensmaßstab sicher einzuführen.

Die Partnerschaft bietet ein umfassendes Sicherheitskonzept, um Risiken zu mindern, sensible Daten zu schützen und Organisationen ein sicheres Vorgehen von KI-Experimenten bis zur Produktionsbereitstellung zu ermöglichen. Durch Kombination der KI-nativen Threat-Prevention-Plattform von Check Point mit der tiefen Expertise von ControlPlane in Cloud-Native-Architekturen und DevSecOps können Unternehmen künstliche Intelligenz sicher operationalisieren, ohne Innovationen zu verlangsamen.

Da Organisationen KI-Initiativen über Pilotprojekte hinaus vorantreiben, stehen sie vor einer wachsenden KI-Bereitschaftslücke ("AI Readiness Gap"). Neu auftretende Bedrohungen, wie etwa Anweisungs-Injektionen, unbefugter Zugriff, Datenverlust und Modellmissbrauch bringen Risiken mit sich, dass traditionelle Sicherheitskontrollen nicht dafür gebaut waren, damit umzugehen. Laut Weltwirtschaftsforum identifizieren nun 87% der Sicherheitsverantwortlichen KI-bezogene Schwachstellen als das am schnellsten wachsende Cyberrisiko und unterstreichen somit die Dringlichkeit für speziell entwickelte KI-Sicherheit.

ControlPlane setzt die KI-Sicherheitsplattform von Check Point bereits im Rahmen eines stark regulierten Finanzdienstleistungsumfeldes ein und schützt somit KI-Workloads, die mehr als drei Millionen Eingabeaufforderungen pro Tag verarbeiten. Durch Nutzung der Plattform von Check Point als Sicherheitsgrundlage hat es ControlPlane der Organisation ermöglicht, strenge aufsichtsrechtliche, Governance- und Datenschutzanforderungen unter Beibehaltung der Entwicklungsgeschwindigkeit und Förderung einer verantwortungsvollen KI-Einführung zu erfüllen. Das Ergebnis waren skalierbare Schutzmechanismen auf Produktionsniveau, die sowohl sensible Daten als auch den Ruf des Unternehmens schützen.

"Agentische KI-Systeme müssen im Entwurf verankert sein und während ihres gesamten Lebenszyklus geschützt und nicht nach Vorfällen nachgerüstet werden", so Andrew Martin, Gründer und CEO von ControlPlane. "KI-Workloads werden überwiegend auf Kubernetes bereitgestellt und unser Team verfügt über unübertroffene Expertise in der Sicherung dieser Umgebungen. Durch diese Partnerschaft können die Unternehmen die KI-Lieferung vertrauensvoll beschleunigen und sich darauf verlassen, dass Sicherheit von Anfang an integriert ist, anstatt als Einschränkung zu wirken."

"Die Unternehmen integrieren KI aktiv in ihre Arbeitsprozesse, um die Produktivität zu steigern, Entscheidungen zu automatisieren und Geschäftsprozesse zu transformieren. Aber diese Einführung erweitert die Angriffsfläche in einem beispiellosen Tempo", so David Haber, Vice President von AI Agent Security bei Check Point Software. "Gemeinsam mit ControlPlane unterstützen wir Organisationen, KI sicher über unterschiedliche Cloud-native Umgebungen hinweg zu operationalisieren. Die KI-native Plattform von Check Point schützt jede Phase des KI-Lebenszyklus vom Training und der Inferenz bis hin zur agentischen Orchestrierung damit Kunden schneller innovieren können, während starke Sicherheits-, Compliance- und Governance-Standards aufrechterhalten bleiben."

Über ControlPlane

ControlPlane ist ein hochspezialisiertes, auf DevSecOps (Entwicklung, Sicherheit und Betrieb) und KI-Sicherheitsberatungen konzentriertes Unternehmen, das gegründet wurde, um Cloud-Native-Lösungen für regulierte Organisationen zu entwerfen, zu bauen und zu sichern. Unsere Mission ist es, Innovationen zu beschleunigen, wo Vertrauen, Compliance und Sicherheit nicht verhandelbar sind. Besuchen Sie uns unter control-plane.io

