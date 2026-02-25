Massive Informationsflut...: Expertentalk: Marc und Björn ungeskriptet! Das sollten Investoren und Unternehmer jetzt wissen!

Anzeige / Werbung
Was passiert wirklich mit dem Standort Deutschland? In diesem Interview geht es um Deindustrialisierung, Energiepolitik, Bürokratie, Kapitalflucht - aber auch um Chancen und darum, warum sich Optimismus trotzdem lohnt.
dieses Gespräch ist motivierend und zugleich hochrelevant: Es zeigt die eigentlichen Ursachen der aktuellen Krise und vor allem, wie Deutschland wieder wettbewerbsfähiger werden kann. Genau deshalb ist dieses Interview Pflicht.
https://www.youtube.com/watch?v=PU9vDmEWJwc
Der Leitsatz lautet: "Knappheit wird nicht diskutiert, sondern bepreist." Genau das könnte viele Marktteilnehmer kalt erwischen. Denn was sich derzeit aufbaut, ist kein gewöhnlicher Rohstoffzyklus, sondern ein explosives Zusammenspiel aus Unterinvestition, Geopolitik, Elektrifizierung, KI-Stromhunger und Lieferkettenrisiken.
Wenn diese Kräfte gleichzeitig wirken, geht es nicht nur um Preise, sondern um Verfügbarkeit, Margen, Planungssicherheit und Macht. Viele erkennen das erst, wenn es in den Schlagzeilen steht, dann ist der Vorteil meist schon weg.
Warum dieses Thema jeden betrifft!
Dieses Interview ist nicht nur für Börsianer, sondern für alle, die handlungsfähig bleiben wollen:
- Privatanleger, die Vermögen schützen möchten, wenn Volatilität, Währungsstress und Rohstoffknappheit zunehmen
- Unternehmer, die auf Margendruck, unsichere Lieferfähigkeit und teurere Vorprodukte reagieren müssen
- Profis & Trader, die echte Engpässe von Storytelling unterscheiden wollen
- Entscheider & Betriebswirte, die Liquidität, Beschaffung, Risiko und Reserven strategisch planen müssen
Warum es diesmal anders ist als früher!
Frühere Rohstoffbooms hatten oft nur einen Haupttreiber. Diesmal kommen mehrere Wellen gleichzeitig:
- Elektrifizierung & Netzausbau
- KI-Infrastruktur & Rechenzentren
- Energiesicherheit & Versorgungspolitik
- Geopolitische Blockbildung & Exportkontrollen
- Jahrelange Unterinvestition in Minen & Exploration
- Genehmigungs- und Infrastruktur-Flaschenhälse
Im Ergebnis entsteht daraus ein asymmetrisches Setup. Die Nachfrage kann schnell steigen, während das Angebot aus dem Bergbau nicht kurzfristig vergrößert werden kann. Wer das versteht, erkennt: Es geht um Zeitverzug, Knappheitsschocks und Vorbereitung, und nicht nur um höhere Preise.
Was das Interview konkret liefert!
Im Video geht es nicht nur allgemein um Rohstoffe, sondern um die Mechanik möglicher Engpässe und darum, was man konkret tun kann.
Unter anderem wird behandelt:
- Welche Rohstoffe das größte Potenzial bzw. den größten Engpassdruck haben (u. a. Kupfer, Uran, Lithium, Seltene Erden, Nickel, Graphit sowie Gold & Silber als Sicherheitsanker)
- Warum Minen nicht schnell hochgezogen werden können (Permitting, CAPEX, Infrastruktur, Finanzierung)
- Warum die Besitzform entscheidend ist (Papier vs. physischer Markt)
- Welche Investmentvehikel zu welchem Ziel passen (Absicherung, Cashflow, Spekulation)
- Wie echte Due Diligence bei Minen aussieht, jenseits von Präsentationen und Marketing
- Welche Fehler Anleger und Unternehmer jetzt häufig machen
- Welche Schritte Familien, Investoren und Unternehmen sofort umsetzen können
Der Punkt, den viele zu spät verstehen!
Sobald ein Engpass sichtbar wird, ist der Vorteil oft bereits verschwunden:
- Preise steigen
- Lieferzeiten verlängern sich
- Entscheidungen werden emotionaler
- Risiken werden schwerer kalkulierbar
Dieses Interview setzt vor diesem Punkt an: Nicht Panik. Nicht Hype. Sondern ein Fahrplan für Handlungsfähigkeit.
Fazit:
Gold, Silber, Kupfer, Uran, Lithium & Co. sind nicht nur Ticker, sie sind die Infrastruktur des nächsten Jahrzehnts. Wer das früh erkennt, gewinnt nicht automatisch jeden Trade. Aber er verbessert seine Ausgangslage deutlich, und genau deshalb sollten Sie sich dieses Interview ansehen.
https://www.youtube.com/watch?v=PU9vDmEWJwc
Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung.
