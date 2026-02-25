Dieser Star-Investor ist sich sicher: Von KI-Aktien sollten Anleger unbedingt die Finger lassen. Stattdessen sind diese einkommensorientierten Investments die wesentlich bessere Wahl. Bond-King Bill Gross ist einer der großen Star-Investoren mit dem besten Track-Record überhaupt, was seine Vorhersagen angeht. Nun hat sich der Experte zu KI-Unternehmen geäußert und eine klare Nachricht an Anleger gesendet. Finger weg von KI-Aktien - diese Titel sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE