FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 25. Februar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen
06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen
07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen
07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen
07:00 NLD: ASML, Geschäftsbericht
07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call)
07:45 NLD: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht
08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen
08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen
09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen
09:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen
10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung
14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026
17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen
18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen
22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen
22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen
22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ESP: ACS, Jahreszahlen
ESP: Ferrovial, Jahreszahlen
ESP: Banco Santander, Investor Day
USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen
USA: Snowflake, Q4-Zahlen
USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW Konjunkturbarometer
08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26
08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
08:00 GBR: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26
16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
03:00 USA: Präsident Donald Trump hält Grundsatzrede ("State of the Union") im US-Kongress, Washington, USA
USA: Opinion Day des Supreme Court der USA - Tag der öffentlichen Bekanntgabe einer Entscheidung
07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München
10:00 D'EU: BGH verhandelt erneut über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden, Karlsruhe
11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover
Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026.
14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin
DEU/CHN: Bundeskanzler Friedrich Merz trifft den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Peking
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel
DEU: Reise + Camping, Essen
QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi