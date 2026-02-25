FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 10. März
MITTWOCH, DEN 25. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen
06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen
07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen
07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen
07:00 NLD: ASML, Geschäftsbericht
07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call)
07:45 NLD: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht
08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen
08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen
09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen
09:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen
10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung
14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026
17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen
18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen
22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen
22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen
22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ESP: ACS, Jahreszahlen
ESP: Ferrovial, Jahreszahlen
ESP: Banco Santander, Investor Day
USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen
USA: Snowflake, Q4-Zahlen
USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW Konjunkturbarometer
08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26
08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
08:00 GBR: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26
16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
03:00 USA: Präsident Donald Trump hält Grundsatzrede ("State of the Union") im US-Kongress, Washington, USA
USA: Opinion Day des Supreme Court der USA - Tag der öffentlichen Bekanntgabe einer Entscheidung
07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München
10:00 D'EU: BGH verhandelt erneut über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden, Karlsruhe
11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover
Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026.
14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin
DEU/CHN: Bundeskanzler Friedrich Merz trifft den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, Peking
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel
DEU: Reise + Camping, Essen
QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar
DONNERSTAG, DEN 26. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen
06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen
07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen
07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen
07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen
07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen
07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen
07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen
07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen
07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen
07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen
07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen
07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen
08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz
08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen
08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen
08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen
08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen
10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen
10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung
10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung
11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen
18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: SAP, Geschäftsbericht
BEL: Argenx, Jahreszahlen
IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen
PRT: EDP, Jahreszahlen
USA: Intuit, Q2-Zahlen
USA: Adtran, Q4-Zahlen
USA: Dell, Q4-Zahlen
USA: Autodesk, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26
11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge
09:30 DEU: HDE-Pressegespräch zur Tarifrunde im Einzelhandel, Berlin
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft
CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten
QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar
FREITAG, DEN 27. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen
07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)
07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen
08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: FMC, Geschäftsbericht
ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26
00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26
07:00 FIN: BIP Q4/24
08:00 SWE: BIP Q4/25
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26
09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:00 CHE: BIP Q4/25
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas
QAT: Geneva International Motor Show (GIMS) (bis 2.3.26), Qatar
MONTAG, DEN 2. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen
08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen
11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh
AUT: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26
09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen
DIENSTAG, DEN 3. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen
07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen
07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen
07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen
08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz) 10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen
18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Target, Q4-Zahlen
USA: Best Buy, Q4-Zahlen
USA: Kfz-Absatz 2/26
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26
00:50 JPN: Investitionen Q4/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln
DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München
DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
MITTWOCH, DEN 4. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen
07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen
07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen
07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)
07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen
07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen
10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26 18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen
22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen
DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26
06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26
11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26
10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 2/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26
20:00 USA: Fed, Beige Book
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten
DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München
DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
DONNERSTAG, DEN 5. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen
07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)
07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen
07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen
07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen
08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen
08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen
08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen
10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ITA: Prada, Jahreszahlen
NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen
USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26
14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 1/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.)
10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen.
11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.
DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)
EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking
FREITAG, DEN 6. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung
17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26
08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26
08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26
11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25
11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25
11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26
TERMINE SONSTIGES
CHN: Nationaler Volkskongress, Peking
MONTAG, DEN 9. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen
22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen
DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26
02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26
02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26
TERMINE SONSTIGES
DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale)
EUR: Treffen der Euro-Gruppe
EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister
DIENSTAG, DEN 10. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen
07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen
08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Jahreszahlen
09:00 FRA: Renault, Group Strategy Day
10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung
12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen
ESP: Repsol (Capital Markets Day)
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 2/26
CHN: Im- und Exporte 2/26
00:50 JPN: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
00:50 JPN: Geldmenge M2 2/26
00:50 JPN: Geldmenge M3 2/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26
07:00 FIN: Industrieproduktion 1/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DNK: Verbraucherpreise 2/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 1/26
08:00 SWE: Industrieaufträge 1/26
08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 1/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 1/26
10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 1/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/26
15:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 2/26
SONSTIGE TERMINE
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
