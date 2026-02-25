DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. Februar

=== *** 03:00 US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis (08:45 Analystenkonferenz) *** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nordex SE, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H *** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Jahresergebnis 08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q4 kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 3.Quartal: 0,0% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,4% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: -23,0 zuvor: -24,1 *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2025 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember und Gesamtjahr *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar PROGNOSE: 90 zuvor: 90 *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis 10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV 10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj Vorabschätzung: -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj Vorabschätzung: -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR *** 14:00 ES/Banco Santander SA, Investorentag und Strategie-Update *** 15:30 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei Event der Handelskammer der Region Northern Virginia *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 17:00 US/Fed-Kansas-Präsident Schmid, Rede bei Economic Club of Colorado *** 18:00 DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis 18:00 IT/Pirelli & C. SpA, vorläufiges Jahresergebnis *** 19:20 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede bei Event der Missouri Athletic Club Speaker Series *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q *** 23:00 US/IWF, Bericht zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen mit den USA - CN/Bundeskanzler Merz, Treffen mit Chinas Staatspräsident Xi - CN/Sitzung des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses ===

