© Foto: UnsplashLucid verfehlt die Gewinnerwartungen, schlägt aber die Umsatzerwartungen. Mit einem Produktionsziel von bis zu 27.000 Fahrzeugen für 2026 geht der Hersteller in die Offensive. Die Aktie gibt dennoch nachbörslich nach.Die Zahlen für das vierte Quartal zeigen einen Verlust von 3,62 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten nur mit 2,62 US-Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz lag bei 523 Millionen US-Dollar und übertraf die Schätzung von 468 Millionen US-Dollar. Die Verluste des Unternehmens beliefen sich im Jahr 2025 auf 2,7 Milliarden US-Dollar oder 12,09 US-Dollar je Aktie und sind damit mit dem Verlust des Vorjahres vergleichbar. Der Umsatz des Unternehmens stieg 2025 um 68 Prozent auf 1,35 …Den vollständigen Artikel lesen
