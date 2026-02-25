Achtung: Die Frist läuft ab. Nur noch wenige Stunden ist der Einstieg in die neue Ausgabe der 13F-Berichte möglich. Danach schließt sich das Zeitfenster für ein weiteres Quartal.Mit der jüngsten SEC-Deadline wurden die 13F-Filings für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Offengelegt wurden Tausende Positionsveränderungen der größten Hedgefonds, Banken und Vermögensverwalter der USA. Die Kapitalströme zeigen klar: Technologie bleibt gesetzt - aber selektiv. Gleichzeitig rücken Energie, Versorger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
