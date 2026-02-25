Leclanché SA / Schlagwort(e): Personalie

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR Leclanché ernennt Jens Emrich zum Chief Financial Officer YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 25.Februar 2026 - Leclanché SA (SIX: LECN) gibt die Ernennung von Jens Emrich zum Chief Financial Officer mit Wirkung zum 1. März 2026 bekannt. Jens Emrich verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung im Finanzbereich in der Industrie und im Energiesektor. Zuletzt war er als Director Financial Decision Support & Insight EMEA (Regional CFO) bei Li-Cycle Europe AG tätig, wo er die regionale Finanzorganisation für das an der NYSE notierte Lithium-Ionen-Batterie-Recyclingunternehmen aufbaute und leitete. In dieser Funktion war er für die Finanzsteuerung, die gesetzliche Berichterstattung, das Cash-Management und den Einsatz von Investitionsmitteln in mehreren europäischen Ländern verantwortlich und unterstützte den Ausbau der deutschen Aktivitäten des Unternehmens. Zuvor hatte er leitende Positionen im Finanzbereich bei Key Surgical Europe (Teil von Steris plc), LBNUTS AG und Lorenz Snack-World inne, wo er Initiativen zur finanziellen Transformation, Integration und Umstrukturierung leitete. Pierre Blanc, CEO der Leclanché Group, kommentierte: "Jens bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanztransformation, industrielle Expansion und internationale Governance mit. Sein Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, unsere Finanzstruktur weiter zu stärken und die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens zu unterstützen." Weitere Informationen zum Werdegang von Herrn Emrich finden Sie auf der Website des Unternehmens. # # # Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Medienkontakte:



Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

