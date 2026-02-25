Heidelberg Materials hat im Geschäftsjahr 2025 operativ so viel verdient wie nie zuvor. Konzernchef Dominik von Achten führte das starke Abschneiden vor allem auf ein konsequentes Kostenmanagement zurück. Trotz weiterhin schwankender Bauaktivität in einzelnen Regionen sieht das Management in den wichtigsten Märkten eine fortschreitende Stabilisierung.Für das laufende Jahr rechnet der DAX-Konzern mit einem weiteren Gewinnanstieg. Der Umsatz erhöhte sich um 1,4 Prozent auf 21,46 Milliarden Euro. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
