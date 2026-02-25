KI boomt - und der Hunger nach Rechenleistung bleibt enorm. Marktführer Nvidia dominiert zwar das Geschäft mit Rechenzentrums-GPUs, doch AMD setzt alles daran, sich ein großes Stück vom Kuchen zu sichern. Am Dienstag sorgte ein Mega-Deal mit Meta für Aufsehen. AMD liefert über mehrere Jahre hinweg maßgeschneiderte Hochleistungsprozessoren (GPU) für KI-Anwendungen mit einer Gesamtleistung von bis zu sechs Gigawatt für Metas neue KI-Rechenzentren.Das Volumen des Abkommens könnte sich auf bis zu 100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
