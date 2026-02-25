Anzeige
Mittwoch, 25.02.2026

Dow Jones News
25.02.2026 07:45 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Technologiewerte treiben Indizes auf Rekordhöhen

DOW JONES--Die asiatischen Börsen sind am Mittwoch im Rallymodus. Befeuert von der Stärke von Technologiewerten marschieren die Indizes in Japan und Südkorea auf Rekordhochs. In Australien bremst selbst die hohe Inflation, die Zinserhöhungsspekulationen auslöst, die Kauflaune nicht, auch hier erreicht der Index Rekordhöhen. Das Thema KI bleibt das beherrschende. Aktien von Unternehmen, die zu den Gewinnern der KI-Entwicklung gezählt werden, sind besonders gesucht. Der jüngste Impuls kommt von Meta Platforms. Das Unternehmen will für über 100 Milliarden Dollar KI-Chips von Advanced Micro Devices kaufen. Anleger verteilten zudem Vorschusslorbeeren für die KI-Ikone Nvidia, heißt es. Nvidia wird am Abend nach Börsenschluss in den USA Geschäftszahlen vorlegen.

Die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump liefert den regionalen Märkten nur wenige direkte Anhaltspunkte, vor allem sorgt sie aber für kein Störfeuer.

In Tokio schießt der Nikkei-225 um 2,6 Prozent auf 58.800 Punkte nach oben. Zu den größten Gewinnern im japanischen Leitindex gehört mit Nomura Research Institute auch die Aktie eines KI-Anwenders, die zuletzt wegen disruptiver KI-Sorgen gelitten hatte. Der Kurs legt um 6,2 Prozent zu. Die Halbleitertitel Advantest und Renesas springen um 7,3 bzw. 4,0 Prozent.

In Südkorea überspringt der Kospi mit einem Plus von 2,0 Prozent zum ersten Mal die Marke von 6.000 Punkten. Allein in diesem Jahr liegt der technologielastige Index bereits mehr als 40 Prozent im Plus. Halbleiter- und Autoaktien führen die Kursgewinne an. Die Chipwerte Samsung Electronics und SK Hynix gewinnen je rund 2 Prozent. Die Analysten von Macquarie erwarten eine Verfünffachung der Gewinne. Hyundai Motor machen einen Satz um 10,1 Prozent. Für Fantasie sorgt ein Bericht, wonach das Unternehmen milliardenschwere Investitionen plant. Im Sog schnellen Kia um 13 Prozent nach oben.

In China geht es gemächlicher nach oben: der Shanghai-Composite legt um 0,9 Prozent zu, der technologielastige HSI in Hongkong um 0,6 Prozent.

In Australien hat der S&P/ASX-200 1,2 Prozent höher geschlossen - trotz einer über den Erwartungen liegenden Verbraucherpreisinflation im Januar. Die Inflation erfordert nach Einschätzung von Analyst Marcel Thieliant von Capital Economics wahrscheinlich eine weitere Straffung durch die Notenbank. Dazu passend zieht der Austral-Dollar merkliich an.

Gestützt wurde der Aktienmarkt vom Einzelhandelsrtiesen Woolworths. Dessen Kurs gewann 13 Prozent auf ein 18-Monatshoch nach starken Halbjahresergebnissen. Ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen ging es für den Eisenerzförderer Fortescue um 4,8 Prozent nach oben. Im Fahrwasser legten BHP um 3,2 und Rio Tinto um 2,1 Prozent zu. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)  9.128,30  +1,2    4,8      06:00 
Nikkei-225      58.799,79  +2,6     -      07:00 
Topix 500 (Tokio)   3.006,19  +1,1    13,0      07:00 
Kospi (Seoul)     6.088,40  +2,0    44,5      07:30 
Hang-Seng (Hongk.)  26.747,50  +0,6    4,4      09:00 
Shanghai-Comp.     4.153,65  +0,9    4,6      08:00 
 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %   00:00    Di, 08:37 % YTD 
EUR/USD         1,1803  +0,3   1,1771     1,1780  0,5 
EUR/JPY         183,80  +0,2   183,53     183,63  -0,1 
EUR/GBP         0,8729  +0,1   0,8724     0,8737  0,2 
USD/JPY         155,70  -0,1   155,88     155,86  -0,4 
USD/KRW        1.429,72  -0,8  1.441,34    1.445,30  -0,8 
USD/CNY         6,8716  -0,2   6,8830     6,8915  -1,7 
USD/CNH         6,8682  -0,2   6,8785     6,8873  -1,5 
USD/HKD         7,8216  -0,0   7,8223     7,8215  0,5 
AUD/USD         0,7108  +0,8   0,7055     0,7071  6,5 
NZD/USD         0,5982  +0,3   0,5962     0,5964  3,9 
BTC/USD        64.973,22  +1,4 64.056,10    63.209,39 -25,9 
 
 
ROHOEL         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         66,05  +0,6    0,42      65,63 
Brent/ICE         71,17  +0,6    0,40      70,77 
 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          5.204,69  +1,1   56,89    5.147,80 
Silber          90,94  +4,1    3,61      87,33 
Platin         2.268,24  +4,6   100,29    2.167,95 
===

