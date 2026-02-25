The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.02.2026
ISIN Name
XS2305450657 AGR.BK CH. 21/26 MTN
XS2530049837 EFC SOV.TASK 23/26 REGS
AT0000A325A3 ERSTE GR.BK. 23/26 MTN
DE000HLB71E8 LB.HESS.THR.CARRARA03ZA/2
XS2590262452 DZ BANK IS.A2005
US639057AJ71 NATWEST GRP 23/27 FLR
DE000DW6C128 DZ BANK IS.A1992
DE000LB3NVQ2 LBBW FZA 23/26
DE000LB3NT90 LBBW FZA 23/26
XS2592761527 CPPIB CAP. 23/26 MTN
US91282CKB62 USA 24/26
US194162AQ62 COLGATE-PALM 23/26
US29355AAH05 ENPHASE ENER 21/26 ZO CV
DE000A3K5H67 FOURC.TEC.FI 24/26
DE000HLB5410 LB.HESS.THR.CARRARA03B/24
DE000DJ9AF04 DZ BANK IS.A2489
US842400JB09 SOUTH.CAL.ED 24/26
US26210CAC82 DROPBOX 22/26 ZO CV
US745867AW12 PULTE GROUP 16/26
US17275RBC51 CISCO SYSTEMS 16/26
US30231GAT94 EXXON MOBIL CORP. 16/26
DE000A168619 ENERGIEKONTOR IV 16/26
US854502AK74 STANLEY BLA. 19/26
US74733VAD29 QEP RESOURCES 17/26
DE000A2TR0Y1 HSV FUSSBALL ANL 19/26
US459051FW37 WORLD BK 03/01/26 ZERO
XS2265369657 LUFTHANSA AG MTN 20/26
US907818EH70 UNION PACIFIC 2026
CA135087L518 CANADA 20/26
US37045XBG07 GM FINANCIAL 2026
FR0013519253 FRANKREICH 20/26
AT0000A1D5E1 VIENNA INS.GRP 15-46 FLR
DE000LB13KP0 LBBW STUFENZINS 20/26
US375558BF95 GILEAD SCIENCES 2026
EU000A1U9944 ESM 16/26 MTN
XS2298381307 KLEOP.FINCO 21/26 REGS
USY1968PAA31 DANAOS 21/28 REGS
US694308HP52 PG + E CORP. 16/26
US91282CBQ33 USA 21/26
US37940XAE22 GLOBAL PAYM. 21/26
XS2274089288 TC ZIRAAT BK 21/26 MTN
XS0596191360 SANTANDER UK 11/26 MTN
US559080AK20 MAGELLAN MIDST.PART.16/26
US9128286F22 USA 19/26
DE000LB127X8 LBBW STUFENZINS 19/26
DE000DK0Q4Q7 DEKA IHS MTN S 7648
US14913R2K23 CATERP.F.SV. 21/26 MTN
US0641593U89 BK NOVA SCOT 21/26
XS1372911690 DT. BAHN 16/26 MTN
US31620MBR60 FID.NAT.INF. 21/26
