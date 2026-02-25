Nordex hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich zugelegt und vor allem im Schlussquartal spürbar an Dynamik gewonnen. Der Windturbinenhersteller profitierte von einer robusten Auftragslage und blickt entsprechend optimistisch nach vorn. Das mittelfristige Ziel für die operative Marge wurde von bislang 8 Prozent auf nun 10 bis 12 Prozent angehoben.Der Umsatz erhöhte sich um 3,5 Prozent auf 7,55 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sprang auf 631 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
