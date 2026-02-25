Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 25.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Winzig bewertet - und jetzt startet die heiße Phase mit Trigger-Fahrplan 2026
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.02.2026 08:09 Uhr
311 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Eon hat im vergangenen Jahr seine Prognose erfüllt und die Markterwartungen übertroffen. Der Energieversorger legte neue Ziele bis 2030 vor, die höhere Investitionen vorsehen und einen weiteren Anstieg der Gewinne. Die neue Planung sieht Gesamtinvestitionen von 48 Milliarden Euro für den Zeitraum 2026 bis 2030 vor, steht aber unter der Voraussetzung, dass es "adäquate regulatorische Rahmenbedingungen" gibt. Für die Fünfjahresperiode 2024 bis 2028 hatte sich Eon 43 Milliarden Euro an Gesamtinvestitionen vorgenommen. Allein im vergangenen Jahr hat der Konzern 8,5 Milliarden Euro investiert. Davon erwartet sich der Verteilnetzbetreiber mittelfristig einen deutlichen Ergebnisanstieg: So soll das bereinigte Konzern-EBITDA im Jahr 2030 auf rund 13 Milliarden Euro und der bereinigte Konzernüberschuss auf rund 3,8 Milliarden Euro steigen. Für das laufende Jahr rechnet Eon mit einem bereinigten Konzern-EBITDA zwischen 9,4 und 9,6 Milliarden Euro und einem bereinigten Konzernüberschuss im Bereich von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro. Beide Kennziffern passt Eon ab 2026 um temporäre regulatorische Effekte im Netzgeschäft an. Verglichen mit den entsprechend angepassten Vorjahreswerten sei das das Vorjahresniveau.

Nachfolgend die Geschäftsjahreszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro): 

BERICHTET  PROG PROG 
GESAMTJAHR           Gj25 ggVj  Gj25 ggVj  Gj24 
EBITDA bereinigt       9.849  +9% 9.782  +8% 9.049 
Konzernüberschuss bereinigt  3.022  +6% 2.992  +5% 2.856 
Ergebnis je Aktie bereinigt  1,16  +6%  1,12  +3%  1,09 
Dividende je Aktie       0,57  +4%  0,57  +4%  0,55

AUSBLICK UNTERNEHMEN

AUTO1 (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS): 

PROG  PROG  PROG 
4. QUARTAL        4Q25  ggVj  Zahl  4Q24 
Umsatz          2.078  +22%   8 1.700 
Bruttogewinn        252  +25%   8  201 
EBITDA bereinigt      45  +20%   8   37 
EBITDA-Marge bereinigt   2,2   --   8  2,2 
Ergebnis nach Steuern    18  +23%   8   15

FREENET (18:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2025 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS): 

PROG PROG PROG 
4. QUARTAL             4Q25 ggVj Zahl  4Q24 
Umsatz               648  -1%   8  656 
EBITDA              131,3  -5%   8  138 
EBITDA bereinigt         130,7  +3%   8  127 
Ergebnis nach Steuern/Dritten    76 +23%   5   61 
Ergebnis je Aktie unverwässert   0,66 +27%   5  0,52 
Free Cashflow            77  +7%   8   72

Weitere Termine:

05:00 GB/HSBC Holdings plc, Jahresergebnis (08:45 Analystenkonferenz)

07:00 NL/ASML Holding NV, Geschäftsbericht

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht

08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H

08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Jahresergebnis

08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis

09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis

10:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, HV

14:00 ES/Banco Santander SA, Investorentag und Strategie-Update

18:00 IT/Pirelli & C. SpA, vorläufiges Jahresergebnis

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR 

-DE 
  08:00 BIP (2. Veröffentlichung) Q4 
     kalender- und saisonbereinigt gg Vq 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vq 
     1. Veröff.:  +0,3% gg Vq 
     3.Quartal:   0,0% gg Vq 
     kalenderbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE:   +0,4% gg Vj 
     1. Veröff.:  +0,4% gg Vj 
     3. Quartal:  +0,3% gg Vj 
 
     GfK-Konsumklimaindikator März 
     PROGNOSE:  -23,0 
     zuvor:    -24,1 
 
-FR 
  08:45 Verbrauchervertrauen Februar 
     PROGNOSE:   90 
     zuvor:    90 
 
-EU 
  11:00 Verbraucherpreise Januar 
     Eurozone 
     PROGNOSE:     -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj 
     Vorabschätzung:  -0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj 
     zuvor:      +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:     -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     Vorabschätzung:  -1,1% gg Vm/+2,2% gg Vj 
     zuvor:      +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
 
-US 
  16:00 Neubauverkäufe Januar

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
Index            zuletzt +/- % 
DAX Futures        25.075,00  +0,1 
E-Mini-Future S&P-500   6.908,75  +0,1 
E-Mini-Future Nasdaq-100 25.053,50  +0,1 
Topix (Tokio)       3.843,16  +0,7 
Hang-Seng (Hongk.)    26.706,93  +0,4 
Shanghai-Comp.       4.142,37  +0,6 
 
 
Dienstag: 
DAX        24.986,25 -0,0% 
DAX-Future    25.084,00 +0,2% 
XDAX       25.041,69 +0,2% 
MDAX       31.409,50 +0,1% 
TecDAX       3.715,26 +0,7% 
SDAX       17.890,98 +0,2% 
Euro-Stoxx-50   6.116,60 +0,0% 
Stoxx-50      5.255,21 +0,2% 
Dow-Jones     49.174,50 +0,8% 
S&P-500      6.890,07 +0,8% 
Nasdaq Composite 22.863,68 +1,0%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Mittwoch starten. Die Vorgaben der Wall Street und aus Asien sind positiv - besonders für Technologieaktien. Im Blick haben die Anleger die wie üblich mit großer Spannung erwarteten Geschäftszahlen von Nvidia, am Abend nach Börsenschluss in den USA. Gerechnet wird mit dem 14. Gewinnanstieg in Serie bei dem KI-Flaggschiff. Unternehmensseitig kommen wieder mehr Impulse. Unter anderem kommen am Berichtstag Zahlen von den DAX-Unternehmen Fresenius, Heidelberg Materials und Eon.

Rückblick: Wenig verändert - Stützend wirkte am Nachmittag, dass sich die Wall Street deutlicher nach oben bewegte. Übergeordnete und tendenziell belastende Themen waren weiter das US-Zoll-Chaos, die Gefahr einer US-Militärintervention im Iran sowie anhaltende Sorgen über disruptive Wirkungen von KI-Anwendungen. Dazu hatten die Akteure bereits die Nvidia-Geschäftszahlen am späten Mittwoch im Blick.. Sie dürften nicht nur für Halbleiter- und Wachstumsaktien, sondern den gesamten Markt Impulse liefern. Europaweit waren im Vorfeld Halbleiteraktien stark gesucht., wobei besonders die Kurse kleinerer Branchenungternehmen zulegten. Elmos schossen um 11,3 Prozent nach oben. Zwar büßte das Unternehmen 2025 bei nur leichtem Wachstum deutlich an Gewinn und Marge ein, rechnet aber für das neue Geschäftsjahr mit einer Rückkehr zu strukturellem Wachstum. Suss Microtec und Aixtron verteuerten sich um bis zu 6,2 Prozent. ASML oder Infineon kamen um knapp 2 Prozent voran. Verkauft wurden Bankaktien, der Stoxx-Branchenindex verlor 1,3 Prozent. Im Handel wurde auf die zuletzt gesunkenen Marktzinsen verwiesen, die ungünstig sind für das traditionelle Kreditgeschäft. Aber Meldungen über die Qualität am US-Kreditmarkt wurden als Bremser ausgemacht. Jamie Dimon zufolge, CEO von JP Morgan, gibt es momentan Parallelen zur Finanzkrise 2008.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Wenig verändert - Trotz überzeugender Zahlen verloren FMC 7,5 Prozent. Belastend wirkte der Ausblick. Der Dialysedienstleister sieht auch in diesem Jahr noch keine Trendwende auf dem für ihn wichtigen US-Markt. Die Fresenius-Aktie verbilligte sich um 2,6 Prozent. Auch bei MTU Aero enttäuschte der Ausblick, der Kurs sackte um 6,6 Prozent ab. Speziell die Prognose für den freien Cashflow kam schlecht an. SFC Energy rechnet für 2026 erneut mit merklichem Umsatzwachstum und steigenden Gewinnen. Der Kurs des Brennstoffzellenherstellers schnellte um 9,6 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Jost Werke verloren gut 5 Prozent, nachdem das Unternehmen am Abend eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte. Max Automation wurden 1,3 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen bekommt einen neuen CEO.

USA - AKTIEN

Fester - Nach dem Rücksetzer am Vortag kam es zu einer Gegenbewegung. Die Verunsicherung der Anleger wegen der US-Zollpolitik und potenziell disruptiver Einflüsse der KI auf Unternehmen und Wirtschaft habe etwas nachgelassen, sagten Händler. Unterstützung kam auch vom Index des Verbrauchervertrauens, der im Februar stärker stieg als erwartet. AMD gewannen 8,8 Prozent. Meta kauft KI-Rechenleistung im Umfang von 6 Gigawatt von dem Chiphersteller. Die Vereinbarung hat einen Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar und könnte dazu führen, dass Meta bis zu 10 Prozent der AMD-Aktien besitzt. Meta tendierten gut behauptet. Fedex stiegen um 0,7 Prozent. Der Logistikkonzern fordert nach dem Zollurteil gegen die US-Regierung eine vollständige Erstattung der gezahlten Handelszölle zuzüglich Zinsen. Home Depot gewannen 2 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Eli Lilly verloren 1,5 Prozent mit der Nachricht, dass der Wettbewerber Novo Nordisk die US-Listenpreise für seine beliebten Medikamente zur Gewichtsreduktion und gegen Diabetes senken will. Warner Bros. Discovery stiegen um 0,8 Prozent, nachdem nun das avisierte erhöhte Übernahmegebot von Paramount (-1,6%) eingegangen ist. Die Offerte werde nun geprüft, so Warner. Die Aktie des bisherigen Übernahmefavoriten Netflix legte um 2,7 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 01:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.