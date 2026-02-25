Und sie bleiben es auch vorläufig! Vor wenigen Minuten meldeten GfK und NIM die Ergebnisse zum Konsumklima für Februar. Um es kurz zu machen: Die Stimmung der Verbraucher hellt sich nicht weiter auf! Im Gegenteil: Zwar legte die Einkommenserwartung abermals leicht zu, aber die Anschaffungsneigung trübte sich weiter ein und die Sparneigung, ohnehin üppig, stieg erneut. In puncto Konjunkturerwartungen machte sich wieder mehr Pessimismus breit. Unterm Strich ergibt dies für den Konsumklima-Indikator für März einen marginalen Rückgang von 0,5 auf -24,7 Punkte im Vergleich zum Vormonat.
