WIESBADEN (ots) -Im Jahr 2025 haben rund 341 700 Schülerinnen und Schüler in Deutschland die Hochschulreife (Abitur) oder die Fachhochschulreife erworben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 8 % weniger Studienberechtigte als im Vorjahr (-29 900). Dieser starke Rückgang ist fast ausschließlich auf das Auslaufen des achtjährigen Gymnasiums (G8) im Jahr 2024 und den damit unvollständigen Abiturjahrgang 2025 in Bayern zurückzuführen. Betrachtet man die übrigen Länder ohne Bayern, beträgt der Rückgang insgesamt 0,7 % gegenüber dem Vorjahr.In der Gesamtbevölkerung nahm die Zahl der Personen in der relevanten Altersgruppe (17 bis 19 Jahre) zum 31. Dezember 2024 um 0,9 % gegenüber dem Vorjahr zu. Allerdings ist dieser Anstieg auf die Zuwanderung von Personen dieser Altersgruppe aus dem Ausland zurückzuführen, die kaum Einfluss auf die Zahl der Studienberechtigten hat.Zahl der Studienberechtigten geht in der Mehrzahl der Bundesländer zurückDie Zahl der Studienberechtigten ging 2025 gegenüber 2024 am stärksten in Bayern zurück (-51 % beziehungsweise -27 600). Dies ist auf den oben beschriebenen Wechsel von G8 auf G9 an allgemeinbildenden Gymnasien zurückzuführen.Auch in anderen Bundesländern nahm die Zahl der Studienberechtigten ab, die größten Rückgänge erfolgten nach Bayern im Saarland (-7 %), in Schleswig-Holstein sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (jeweils -3 %). Größere Zuwächse gab es hingegen in Sachsen (+6 %) und Thüringen (+4 %).54 % der Studienberechtigten des Jahres 2025 sind FrauenDie Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife erwarben vier Fünftel (80 %) der Studienberechtigten. Ein Fünftel der Studienberechtigten (20 %) erlangte die Fachhochschulreife. Zwei Drittel (67 %) der Studienberechtigten erwarben ihre Hochschul- beziehungsweise Fachhochschulreife an einer allgemeinbildenden Schule, ein Drittel (33 %) an einer beruflichen Schule. Der Frauenanteil an den Studienberechtigten blieb 2025 mit 54 % konstant gegenüber dem Vorjahr. Dabei war bei den Studienberechtigten mit Allgemeiner oder Fachgebundener Hochschulreife der Frauenanteil mit 55 % etwas höher, während beim Erwerb der Fachhochschulreife das Geschlechterverhältnis recht ausgeglichen war (52 % Frauen gegenüber 48 % Männer).Methodische Hinweise:G8 bezeichnet das achtjährige Gymnasium, bei dem das Abitur nach insgesamt zwölf Schuljahren erreicht wird, im Gegensatz zum neunjährigen Gymnasium, welches die Erlangung der Hochschulreife nach insgesamt 13 Schuljahren ermöglicht.Die berichteten Veränderungsraten auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung basieren auf den Ergebnissen des Zensus 2022.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zu den Studienberechtigten der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen bietet der Statistische Bericht zur Schnellmeldung der Studienberechtigten 2025. Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.