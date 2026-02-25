SAPORISCHSCHJA (dpa-AFX) - Bei russischen Angriffen im Süden der Ukraine sind nach Behördenangaben vier Menschen getötet worden. Außerdem sei ein Kind bei den Attacken am Dienstagabend verletzt worden, teilte der Zivilschutz mit. Luftangriffe auf ein Dorf im Kreis Saporischschja zerstörten den Angaben nach ein Wohnhaus und beschädigten ein weiteres.

Russlands Militär griff demnach am Abend des vierten Kriegsjahrestags an. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit dem 24. Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/mis