Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und die kanadische Ministerin für Industrie Mélanie Joly haben eine gemeinsame Absichtserklärung zur Kooperation im Bereich Automobil und Mobilität unterzeichnet. Die Vorhaben umfassen den Autohandel, aber auch die Batterie- und Wasserstoffmobilität. Die Vereinbarung sieht vor, die industrielle Zusammenarbeit gezielt auszubauen - insbesondere beim Austausch zur sektoralen Entwicklung, bei der Erweiterung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net