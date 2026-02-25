Frankfurt am Main (ots) -Rosenberg Strategic Communications baut Kapitalmarktberatung weiter aus - Nächster Wachstumsschritt am Standort FrankfurtDas auf kommunikative Sondersituationen und Investor Relations spezialisierte Beratungsunternehmen Rosenberg Strategic Communications ("Rosenberg") baut seine Kapitalmarktkompetenz weiter aus. Zum 1. März 2026 steigt Mario Groß als Managing Director am Standort Frankfurt ein. Der mehrfach ausgezeichnete Kapitalmarktexperte war zuvor in leitenden IR- und PR-Funktionen in MDAX- und SDAX-Unternehmen tätig sowie langjährig im Corporate Broking/Corporate Access bei einer Investmentbank.Dirk T. Schmitt, Gründer und Managing Partner von Rosenberg: "Mario Groß ist ein ausgewiesener Kapitalmarktexperte mit hoher Glaubwürdigkeit bei Vorständen, IR-Verantwortlichen und Investoren. Seine langjährige Führungserfahrung im Corporate Broking und in börsennotierten Unternehmen ergänzt unser Beratungsprofil ideal. Rosenberg hat sich durch zahlreiche prominente Mandate mit Kapitalmarktbezug - insbesondere in Sondersituationen - einen exzellenten Ruf erarbeitet. Gemeinsam mit Mario Groß werden wir diese Position konsequent weiter ausbauen."Mario Groß: "Rosenberg hat mich bereits auf Unternehmensseite beeindruckt - durch den Fokus auf erfahrene Praktiker mit ausgeprägter Problemlösungs- und Strategiekompetenz. Hier möchte ich meine Erfahrung aus Kapitalmarkt, Investor Relations und Kommunikation einbringen und Mandanten in anspruchsvollen Situationen strategisch begleiten, aber auch in ihrer täglichen IR-Arbeit unterstützen."Nach seinem Studium absolvierte Mario Groß die Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten der Verlagsgruppe Handelsblatt. Er war Pressesprecher der Energiebörse EEX im Rahmen des Fusionsprozesses mit der Deutschen Börse. Anschließend leitete er mehr als zehn Jahre lang den Bereich Corporate Broking bei HSBC in Deutschland und Österreich und wurde in dieser Zeit sieben Jahre in Folge im renommierten Extel-Ranking auf Platz 1 gewählt. Zuletzt sammelte er über fünf Jahre umfassende Erfahrung in Investor Relations und Unternehmenskommunikation bei zwei börsennotierten Gesellschaften im MDAX und SDAX.Pressekontakt:Thomas ReinholdTel: +49 160 9251 7800t.reinhold@rosenbergsc.comwww.rosenbergsc.comOriginal-Content von: Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161535/6223339