Zuper erhält frühzeitigen Zugang zur Vonage Quality on Demand-Netzwerk-API für anspruchsvolle Arbeitsabläufe vor Ort. Damit wird eine zuverlässige Netzwerkleistung für Live-Videos, Wearables und Inspektionen in Branchen wie Klimatechnik, Elektrotechnik, allgemeiner Bau, Dachdeckerhandwerk, Fertigung und anderen gewährleistet

Zuper, das KI-Betriebssystem für den Handel, und Vonage, ein Unternehmen von Ericsson, haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um eine Zusammenarbeit zur Integration der Netzwerk-APIs von Vonage in die Zuper-Plattform zu vereinbaren. Durch diese Zusammenarbeit erhält Zuper frühzeitig Zugang zu den von Vonage-Netzwerken unterstützten Lösungen, beginnend mit Quality on Demand (QoD), bei dem die Leistung des Mobilfunknetzes gezielt zur Unterstützung kritischer Arbeitsabläufe im Außendienst eingesetzt werden kann, um verbesserte Latenzzeiten, Zuverlässigkeit und vernetzte Erfahrungen für mobile Mitarbeiter zu bieten.

QoD ist die erste fortschrittliche Netzwerk-API, die integriert wird, und stellt einen Bestandteil einer umfassenderen Vision für Mobilfunknetze als Plattform dar, die das Netzwerkverhalten mit der Anwendungsabsicht in Einklang bringt, da diese Funktionen weiterhin verfügbar sind. Das Ziel besteht darin, Zuper mit programmierbaren Mobilfunknetzfunktionen auszustatten, die auf Softwarelösungen von Vonage basieren und das 5G Standalone (SA)-Funk- und Kernnetzportfolio von Ericsson nutzen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass anspruchsvolle Außeneinsätze wie Ferninspektionen und Live-Video-Support unabhängig von den lokalen Netzwerkbedingungen mit überragender Leistung durchgeführt werden können.

Beseitigung des Engpasses "Best Effort"

Die Integration der Vonage-Netzwerk-APIs in die Zuper-Plattform löst eine entscheidende Herausforderung für moderne mobile Mitarbeiter: die Einschränkungen der "Best Effort"-Konnektivität. Für Außendienstmitarbeiter in Branchen wie Klimatechnik, Bauwesen und Fertigung kann eine schwankende Netzwerkqualität den Echtzeit-Datenfluss stören, die Remote-Zusammenarbeit beeinträchtigen und den Erfolg ihrer Arbeit behindern. Durch die Nutzung der QoD-API von Vonage wird Zuper in der Lage sein, Technikern die Möglichkeit zu bieten, für zeitkritische Aufgaben eine priorisierte Netzwerkleistung anzufordern, wodurch zuverlässige, stabile und hochwertige Verbindungen gewährleistet werden, wenn diese am wichtigsten sind.

Anand Subbaraj, Gründer und CEO von Zuper, erklärte: "Im Handwerk werden die schwierigsten Probleme nicht am Schreibtisch gelöst, sondern vor Ort, oft unter Zeitdruck, mit unvollständigen Informationen und realen Einschränkungen. Bei Zuper entwickeln wir Lösungen für Situationen, in denen Live-Zusammenarbeit, visueller Kontext und schnelle, sichere Entscheidungen von größter Bedeutung sind. Die Netzwerk-APIs von Vonage ermöglichen es uns zu untersuchen, wie eine zuverlässigere Echtzeit-Konnektivität Reibungsverluste im Außendienst beseitigen und zu mehr Effizienz führen kann, indem Außendienstteams sich ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können. Die Zusammenarbeit mit Vonage ermöglicht es uns, die heutigen Grenzen zu überschreiten und zu erkunden, welche Möglichkeiten eine einsatzbereite, anwendungsorientierte Konnektivität in Zukunft bieten könnte."

Zuper Glass: Echtzeit-Präzision auf dem Dach

Das transformative Potenzial dieser Technologie wird durch Zuper Glass, die KI-gestützte Smart-Brille von Zuper, veranschaulicht. Zuper Glass wird derzeit in einem Ericsson-Labor getestet und nutzt die Vonage QoD-API, um die Interaktion zwischen Außendiensttechnikern und externen Experten zu optimieren.

Zuverlässige Leistung: Techniker können Live-Video-Begehungen und -Inspektionen durchführen, ohne dass die Gefahr von Pufferungen oder Verbindungsabbrüchen besteht.

Techniker können Live-Video-Begehungen und -Inspektionen durchführen, ohne dass die Gefahr von Pufferungen oder Verbindungsabbrüchen besteht. Dynamische Optimierung: Die Plattform ist so konzipiert, dass sie bestimmte Netzwerkprofile anfordert, um latenzempfindliche Telemetriedaten und hochauflösende Videos zu priorisieren.

Die Plattform ist so konzipiert, dass sie bestimmte Netzwerkprofile anfordert, um latenzempfindliche Telemetriedaten und hochauflösende Videos zu priorisieren. Breite industrielle Anwendungsmöglichkeiten: Obwohl die Lösung zunächst anhand von Dachmodellen demonstriert wurde, ist sie so konzipiert, dass sie auf alle Handwerksberufe, einschließlich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Elektrotechnik und allgemeines Bauwesen, skalierbar ist.

Die QoD-API von Vonage wurde entwickelt, um Anwendungen die Anforderung verbesserter Netzwerkeigenschaften zu ermöglichen, die durch das Funk- und Kernnetzwerk-Portfolio von Ericsson bereitgestellt werden, wie beispielsweise verbesserte Latenz, Durchsatz oder Stabilität für bestimmte Sitzungen. Diese Funktion soll Entwicklern und Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnen, um Erfahrungen zu schaffen, die über die traditionellen Grenzen der Best-Effort-Konnektivität hinausgehen.

Die Lösung wurde mit den Funk- und Kernnetzen von Ericsson validiert, einschließlich des Kernnetz-Exposure-Portfolios von Ericsson, das die absichtsgesteuerten QoD-API-Aufrufe von Vonage für 5G-Netze transformiert und übersetzt, um die oben genannten verbesserten Netzwerkeigenschaften bereitzustellen und eine optimierte und vorhersehbare Konnektivität für die Anwendung von Zuper zu ermöglichen.

Eine gemeinsame Vision für widerstandsfähige Feldforschung

"Unsere Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit Zuper spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, programmierbare Netzwerkfunktionen für die moderne Feldarbeit voranzutreiben", erklärte Christophe Van de Weyer, President und Head of Business Unit API bei Vonage. "Durch die Kombination der Fachkompetenz von Zuper im Bereich der Arbeitsabläufe für Fachkräfte mit den innovativen Netzwerktechnologien von Vonage, insbesondere mit Quality on Demand und fortschrittlicher Konnektivität, ebnen wir den Weg für robustere Echtzeit-Erfahrungen vor Ort, die auf die realen Herausforderungen am Arbeitsplatz zugeschnitten sind."

Subbaraj fährt fort: "Über die fortschrittliche Konnektivität hinaus sieht Zuper ein erhebliches Potenzial in der Nutzung zusätzlicher netzwerkgestützter Funktionen beispielsweise für Identitäts-, Standort- und Sicherheitssignale -, um die Arbeitsabläufe vor Ort weiter zu optimieren oder völlig neue Möglichkeiten zu erschließen. Diese Funktionen von Vonage könnten die Identitätsprüfung von Technikern, die Überprüfung der Anwesenheit am Einsatzort, den Schutz sensibler Kundendaten und eine intelligentere Automatisierung aller Außendienstaktivitäten ermöglichen und so die Innovation vorantreiben, während sich das Ökosystem weiterentwickelt."

Zuper Glass ist derzeit als Demo verfügbar. Zuper, Vonage und Ericsson werden die Lösung live in der Ericsson VIP Zone während des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona präsentieren, der vom 2. bis 5. März 2026 stattfindet. Erfahren Sie mehr und vereinbaren Sie hier einen Termin.

¹In einer Laborumgebung getestet.

Über Zuper:

Zuper definiert den Außendienst mit der intelligentesten All-in-One-Plattform der Branche neu. Die KI-native Lösung wird von Tausenden von Anwendern weltweit geschätzt und verschafft zukunftsorientierten Dienstleistungsunternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Durch die Vereinheitlichung von Arbeitsauftragsverwaltung, Disposition, Terminplanung, Angeboten, Anlagenverwaltung, Zahlungen, Kundenkommunikation und Flottenmanagement in einem System unterstützt Zuper Außendienstteams, sorgt für zufriedene Kunden und fördert profitables Wachstum damit sich Unternehmen auf den Service konzentrieren können, nicht auf die Software.

Zuper wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Außendienstteams in Zuper-Helden zu verwandeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte zuper.co.

