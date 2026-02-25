Anzeige
Mittwoch, 25.02.2026
MÄRKTE ASIEN/Technologiesektor treibt Indizes auf Rekordhöhen

DJ MÄRKTE ASIEN/Technologiesektor treibt Indizes auf Rekordhöhen

DOW JONES--Die asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch im Rallymodus befunden. Befeuert von der Stärke des Technologiesektors marschierten die Indizes in Japan und Südkorea auf Rekordhochs. In Australien bremste selbst die hohe Inflation, die Zinserhöhungsspekulationen auslöste, die Kauflaune nicht - auch hier erreichte der Index Rekordhöhen. Das Thema KI blieb das beherrschende. Aktien von Unternehmen, die zu den Gewinnern der KI-Entwicklung gezählt werden, waren besonders gesucht. Der jüngste Impuls kam von Meta Platforms. Das US-Unternehmen will für über 100 Milliarden Dollar KI-Chips von Advanced Micro Devices erwerben. Anleger verteilten zudem Vorschusslorbeeren für die KI-Ikone Nvidia, hieß es. Nvidia wird am Abend nach Börsenschluss in den USA Geschäftszahlen vorlegen.

Die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Donald Trump lieferte den regionalen Märkten nur wenige direkte Anhaltspunkte, vor allem sorgte sie aber für kein Störfeuer.

In Tokio schoss der Nikkei-225 um 2,2 Prozent auf das Allzeithoch von 58.583 Punkten nach oben. "Man muss sagen, dass sich in der Tat eine etwas positivere Risikostimmung durchgesetzt hat, wobei die Aktien recht gut zulegen und der Technologiesektor die Kursgewinne anführt", erläuterte Analyst Michael Brown von Pepperstone. Zu den größten Gewinnern im japanischen Leitindex gehörte mit Nomura Research Institute auch die Aktie eines KI-Anwenders, die zuletzt wegen disruptiver KI-Sorgen gelitten hatten. Der Kurs legte um 6,7 Prozent zu. Die Halbleitertitel Advantest und Renesas sprangen um 7,5 bzw. 3,9 Prozent. in einer E-Mail. Im Metellsektor vollzogen JX Advanced Metals einen Kurssprung von 12 Prozent, Mitsui Kinzoku folgten mit 8,2 Prozent.

In Südkorea übersprang der Kospi mit einem Plus von 1,9 Prozent zum ersten Mal die Marke von 6.000 Punkten. Allein in diesem Jahr liegt der technologielastige Index bereits mehr als 40 Prozent im Plus. Halbleiter- und Autoaktien führten die Kursgewinne an. Die Chipwerte Samsung Electronics und SK Hynix gewannen 1,8 und 1,3 Prozent. Die Analysten von Macquarie erwarten eine Verfünffachung der Gewinne. Hyundai Motor machen einen Satz um 9,2 Prozent. Für Fantasie sorgt ein Bericht, wonach das Unternehmen milliardenschwere Investitionen plant. Im Sog schnellten Kia um 12,7 Prozent nach oben.

In China ging es gemächlicher nach oben: der Shanghai-Composite legte um 0,7 Prozent zu, der technologielastige HSI in Hongkong im späten Handel ebenfalls um 0,7 Prozent.

In Australien schloss der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 1,2 Prozent - trotz einer über den Erwartungen liegenden Verbraucherpreisinflation im Januar. Die Inflation erfordert nach Einschätzung von Analyst Marcel Thieliant von Capital Economics wahrscheinlich eine weitere Straffung durch die Notenbank. Dazu passend zog der Austral-Dollar merklich an.

Gestützt wurde der Aktienmarkt vom Einzelhandelsriesen Woolworths. Dessen Kurs gewann 13 Prozent auf ein 18-Monatshoch nach starken Halbjahresergebnissen. Ebenfalls nach der Vorlage von Geschäftszahlen ging es für den Eisenerzförderer Fortescue um 4,8 Prozent nach oben. Im Fahrwasser legten BHP um 3,2 und Rio Tinto um 2,1 Prozent zu.

Die Bank of Thailand senkte überraschend den Leitzins um 25 Basispunkte, die thailändische Baht geriet daraufhin unter Druck. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)  9.128,30  +1,2    4,8      06:00 
Nikkei-225      58.583,12  +2,2     -      07:00 
Topix 500 (Tokio)   2.995,79  +0,7    12,6      07:00 
Kospi (Seoul)     6.083,86  +1,9    44,4      07:30 
Hang-Seng (Hongk.)  26.767,00  +0,7    4,4      09:00 
Shanghai-Comp.     4.147,23  +0,7    4,5      08:00 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %   00:00    Di, 08:37 % YTD 
EUR/USD         1,1800  +0,3   1,1771     1,1780  0,5 
EUR/JPY         183,86  +0,2   183,53     183,63  -0,1 
EUR/GBP         0,8727  +0,0   0,8724     0,8737  0,2 
USD/JPY         155,79  -0,1   155,88     155,86  -0,4 
USD/KRW        1.432,27  -0,6  1.441,34    1.445,30  -0,6 
USD/CNY         6,8668  -0,2   6,8830     6,8915  -1,8 
USD/CNH         6,8642  -0,2   6,8785     6,8873  -1,6 
USD/HKD         7,8192  -0,0   7,8223     7,8215  0,5 
AUD/USD         0,7105  +0,7   0,7055     0,7071  6,5 
NZD/USD         0,5984  +0,4   0,5962     0,5964  4,0 
BTC/USD        65.158,26  +1,7 64.056,10    63.209,39 -25,7 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         66,02  +0,6    0,39      65,63 
Brent/ICE         71,21  +0,6    0,44      70,77 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          5.186,23  +0,7   38,43    5.147,80 
Silber          90,62  +3,8    3,29      87,33 
Platin         2.273,91  +4,9   105,96    2.167,95 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 02:41 ET (07:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
