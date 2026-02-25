EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.sozialbau.at/unternehmen/wofin
25.02.2026 CET/CEST
