Hamburg (ots) -Schmuckstück oder Uhr? Dezent oder auffällig? So oder so, die neu aufgelegte BULOVA Ringuhr im Art-Deco-Stil ist jeden Blick wert. Inspiriert von einem BULOVA-Design aus dem Jahr 1923, ist diese Uhr aus goldfarbenem Edelstahl im stilvollen Antik-Look gehalten - mit Lorbeerblattmuster auf der Lünette und der Gehäuseseite. Dazu kommen ein gewölbtes und kratzfestes Saphirglas für die Alltagstauglichkeit sowie ein Tubogas-Expansionsband für den maximalen Tragekomfort. Das elfenbeinfarbene ovale Zifferblatt ist von einer goldfarbenen Cabochon-Minuterie umgeben, verfügt über elegante schwarze Zeiger und ist mit schwarzen Ziffern bedruckt. Diese ungewöhnliche und elegante Damenuhr aus der BULOVA Archive-Kollektion verleiht jeder Garderobe einen Hauch von Eleganz. Sie ist ab März 2026 bei ausgewählten BULOVA-Händlern und auf de.bulova.com erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 349 Euro.In der Übersicht:BULOVA Art-Déco-RinguhrModell: 97L188Zifferblatt: ElfenbeinweißErhältlich: März 2026Preis (UVP): 349 EuroGehäuse/Band: Edelstahl/Edelstahl (goldfarben, Expansionsband)Glas: Gewölbtes und entspiegeltes SaphirglasDurchmesser: 17 mmSpezifikationen: Kaliber 5R21, Quarz, Gewicht 15,2 g, Wasserdichtigkeit bis 3 barÜber BulovaSeit seiner Gründung im Jahr 1875 steht Bulova für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt der Zeitmessung. Mit einem reichen Erbe aus 150 Jahren - von den Anfängen in Lower Manhattan bis hin zum Kultstatus in New York und darüber hinaus - und der Verpflichtung zu außergewöhnlicher Handwerkskunst kreiert Bulova weiterhin Uhren, die klassische Eleganz mit modernster Technologie verbinden. Von der legendären Archive-Serie über die gefeierte CURV-Serie bis hin zum firmeneigenen Precisionist-Uhrwerk bleibt Bulova ein Symbol für Exzellenz in der Uhrmacherkunst. Auch heute noch widmet sich das Unternehmen mutigem Design, bahnbrechenden Innovationen und kulturellem Engagement und ist bereit, zukünftige Generationen mit seiner zeitlosen Handwerkskunst zu inspirieren. Bulova ist entschlossen, sein Erbe weiterzuführen und durch kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Technik neue Höhen der Exzellenz zu erreichen.Website: https://de.bulova.com/de/Instagram: @bulova_deutschland