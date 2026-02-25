München (ots) -Digitale Souveränität wird für Unternehmen zum strategischen Faktor. aDvens, eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, vereint daher Endgeräte- und Netzwerksicherheit sowie SOC & SIEM-Technologie in einem konsequent europäischen Ansatz."Wir nehmen aktuell ein deutlich gestiegenes Interesse unserer Kunden an europäischen Cybersecurity-Lösungen wahr", sagt Andreas Süß, CEO DACH (aDvens GmbH). "aDvens setzt als europäisches Cybersecurity-Unternehmen seit langem auf eine eigene souveräne Plattform für sein Security Operations Center (SOC). Mit der SOC-Triade kombinieren Kunden die souveräne mySOC-Lösung mit europäischen Anbietern für die Endgeräte- und Netzwerk-Sicherheit."SOC-Triade bündelt europäische Cybersecurity-KompetenzUm dem Wunsch seiner Kunden nach einer umfassenden europäischen Cybersecurity-Lösung nachzukommen, bietet aDvens seinen Kunden mit der "SOC-Triade (https://www.advens.com/de/solution/mysoc-souveraene-cybersecurity-fuer-europa/)" als Alternative eine Kombination europäischer Cybersecurity-Technologien an. Im Bereich Endgeräte-Schutz setzt aDvens in Kombination mit seiner mySOC-Lösung auf den europäischen EDR-Anbieter HarfangLab, der 2025 vom BSI zertifiziert wurde. Für die Netzwerksicherheit arbeitet aDvens mit dem europäischen NDR-Anbieter Gatewatcher zusammen.Alle Alarme von EDR und NDR laufen in der mySOC-Plattform von aDvens zusammen - der zentralen Schaltstelle. So erhalten Kunden ein konsolidiertes Lagebild.Über aDvensaDvens (https://www.advens.de/) ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist der Name des Unternehmens sein Leitbild. aDvens steht für "Together and Ahead". Seine Mission ist es, öffentliche und private Organisationen vor Cyberbedrohungen zu schützen - und das rund um die Uhr. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter:innen und ist in Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien präsent. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. aDvens ist als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.Pressekontakt:Schwartz Public RelationsFlorian StarkSendlinger Straße 42AD-80331 München+4908921187166advens@schwartzpr.deOriginal-Content von: aDvens GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180001/6223396