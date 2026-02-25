Berlin (ots) -Wie gelingt langfristiger Vermögensaufbau trotz Inflation, steigender Staatsverschuldung, Rentenunsicherheit und geopolitischer Konflikte? Mit dieser Frage beschäftigte sich das gestrige Online-Training VORSPRUNG von ONESTY und setzte erneut ein starkes Zeichen für mehr Finanzbildung in Deutschland. Unter dem Motto "Finanztraining gibt dir einen Vorsprung" begrüßte ONESTY-CEO Stefan Granel den renommierten Chefvolkswirt Folker Hellmeyer zum Interview, um die Kapitalmarkt-Perspektiven für 2026 einzuordnen. Am Ende der Veranstaltung stand fest: Fondspolicen ermöglichen steueroptimiertes und flexibles Investieren und sind bestens geeignet für langfristigen Vermögensaufbau, insbesondere zur Altersvorsorge. Zugeschaltet waren erneut rund 1.000 Standorte aus dem gesamten Bundesgebiet.Rentenangst und reale KaufkraftverlusteEin zentrales Thema des Abends war die Zukunft der Altersvorsorge. Studien zeigen, dass 83 Prozent der Deutschen nicht mehr an die langfristige Stabilität des gesetzlichen Rentensystems glauben. Nur 14 Prozent haben umfassend privat vorgesorgt. Jeder Dritte hat keinerlei Rücklagen gebildet. Gleichzeitig entwickeln sich Lebenshaltungskosten wie Mieten oder Konsumgüterpreise seit Jahrzehnten deutlich stärker als Nettolöhne. Anhand historischer Beispiele verdeutlichte Granel, wie sich die Inflation langfristig auf Kaufkraft und Sparziele auswirkt. Entscheidend sei eine Anlagestrategie, die reale Rendite oberhalb der Inflationsrate erzielt. Dies ermöglichen beispielsweise Aktien.Finanzmarktexperte Hellmeyer erwartet 2026 weiteres Wachstum an den Aktienmärkten"Für die internationalen Aktienmärkte bleibe ich auch in diesem Jahr zuversichtlich und rechne in diesem Jahr mit mindestens sieben bis acht Prozent oder mehr Wachstum", erklärte Chefvolkswirt Hellmeyer, einer der führenden Finanzexperten Deutschlands. Auch Edelmetalle wie Gold empfiehlt er. Kryptoanlagen wie Bitcoin beurteilt Hellmeyer dagegen kritisch. Für Anleger besonders empfehlenswert seien Aktienfonds. "Mit aktivem Fondsmanagement nutze ich die Expertise von Profis und das ist der Weg, um sein Vermögen erfolgreich zu managen", ist der Finanzexperte überzeugt.Fondspolicen als strategischer Vorteil für langfristigen VermögensaufbauFür den langfristigen Vermögensaufbau empfiehlt ONESTY Fondspolicen. Kapitalmarktexperte Granel erklärt ihre strategisch überlegene Struktur gegenüber einer Direktanlage:- Steuervorteile durch Abgeltungssteuerfreiheit- Kostenfreies Umschichten zwischen Fonds- Kick-backs bei Verwaltungsgebühren- Breite Fondsstreuung über alle Anlageklassen möglich- Keine Zahlung von jährlichen Vorabpauschalen- Lebenslange RentengarantieGerade in volatilen Kapitalmarktphasen gewinnen steuerfreie Umschichtungen an Bedeutung. "Krisen treten heute schneller und unvorhersehbarer auf. Entscheidend ist nicht, ob sie auftreten, sondern wie professionell man darauf reagieren kann. Und das ist mit Fondspolicen, die wir vermitteln, sehr gut möglich. Gerade der Standort Liechtenstein bietet hier wesentliche Vorteile", sagte ONESTY-CEO Granel.In dem Zusammenhang stellte er das sogenannte ONESTY Endalter-85-Konzept vor: eine Strategie, die schrittweise Umschichtungen in sicherere Anlageklassen vorsieht, um im Ruhestand Marktschwankungen abzufedern, ohne unnötige Steuerbelastung oder zusätzliche Gebühren. Sein Fazit: "Bei der Direktanlage ist man allein, mit Fondspolicen lebenslang betreut".ONESTY setzt auf FinanzbildungDas VORSPRUNG-Training unterstrich erneut die Bedeutung von Finanzbildung für nachhaltigen Vermögensaufbau. Internationale Vergleiche zeigen, dass höhere Finanzkompetenz mit höheren realen Renditen einhergeht. Genau das ist der Ansatz von ONESTY: Menschen zu befähigen, eigenständig fundierte Entscheidungen in Finanzenfragen zu treffen. Dazu tragen die regelmäßigen VORSPRUNG-Trainings von Stefan Granel bei.ONESTY vermittelt nicht nur Finanzwissen an Verbraucher, sondern bildet Financial Trainer aus, um dieses Wissen weiterzugeben und Deutschland finanz-fit zu machen. Mehr über die außergewöhnlichen Karrierechancen bei ONESTY unter https://onesty.de/karriere/Im Anschluss an seine Präsentation und das Interview mit Folker Hellmeyer beantwortete ONESTY CEO Granel knapp eine Stunde lang sämtliche Fragen der Teilnehmenden im Chat.Das nächste ONESTY Online-Training Vorsprung findet am 3. November 2026 statt. Mehr dazu finden Interessierte unter onesty.deÜber ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel der ONESTY ist, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. 